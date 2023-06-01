YADEV öğrencileri Atlı Spor'da doyasıya eğlendi

İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nin (YADEV) öğrencileri, Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde ata binip günlük hayatın stresinden uzak bir gün geçirdiKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam eden İzmit Belediyesi, projeleri ile vatandaşlara dokunmaya devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hayata geçirilip engelli çocuklar için oyun ve rehabilitasyon programları ile özel gereksinimli bireylere hizmet etmek amacıyla kente kazandırılan YADEV faaliyetlerine devam ediyor.

İKRAMLARDA BULUNULDU

Bu kapsamda YADEV aracılığıyla özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile birlikte Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde etkinlik düzenledi.

Burada atlarla bir araya gelen engelli bireyler, ata binme deneyimini yaşayarak gönüllerince eğlendiler. Kulüp görevlilerinin kontrolünde, çocukların denge ve koordinasyonunu arttıran ata binme etkinliğinin ardından aileler kafeterya bölümünde ağırlanarak yiyecek içecek ikramında bulunuldu.

Birlikte vakit geçirerek sohbet eden aileler, günlük yaşamın stresinden kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşmış oldular. Ata binme deneyimi yaşayan çocuklar ve aileleri çok mutlu olurken katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere tüm YADEV ailesine teşekkür ettiler.