Son Dakika

Yabani yaralı hayvanlara sağlık şefkati

YAŞAM 09.01.2023, 09:30
Yabani yaralı hayvanlara sağlık şefkati

Burdur Gölü’ne düşen nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi altına alındı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 127 türde 1400 hayvana ev sahipliği yapıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü hayvan türü ve sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken yaralı ve hasta yaban hayvanlarının da bakım ve tedavisini gerçekleştiriyor.

Tedavi ve Bakımı Sürüyor

Burdur Gölü’ne düştükten sonra vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba,  Doğa Koruma Milli Parklar Burdur Şubesi tarafından sağlık durumunun detaylı incelenmesi ve rehabilitasyonu için Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Tedavi altına alınan kara akbabanın Yunanistan’da halkalandığı belirlendi. Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Aygül Arsun, kanat açıklığı yaklaşık 2 metreyi bulan ve 6 kilo 800 gram ağırlığındaki kara akbabanın nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir tür olduğunu belirtti.

Zehirlenme Şüphesi

Aygül Arsun, “Burdur’da göle düşen kara akbaba vatandaşlar tarafından kurtarılarak, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teslim edilmiş. 30 Aralık tarihinde de kurum yetkilileri tarafından tedavi ve bakım kontrollerinin yapılması için bize getirildi. O günden bugüne kadar bakım, gözlem ve tedavisi devam ediyor. Zehirlenme şüphesiyle tedavisine başladık röntgenleri çekildi, kan alımı yapıldı" dedi.

Ekolojik Sistem İçin Önemli Tür

Bu türün ekosistem için çok önemli olduğunu belirten Arsun, “Çünkü leşleri yiyerek hastalık yapan patojenlerin insanlara ve yaban hayatına yayılmasını engelliyor. Kara akbabanın Akdeniz Üniversitesi tarafından da gerekli tahlilleri yapılacak. Bakım ve tedavisi sonrası tekrar doğaya salınacak” diye konuştu.  

Şahin de Doğaya Dönecek

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Aygül Arsun, ayrıca avcılık, araç çarpması ya da yuvadan düşme gibi nedenlerle yaralanan bir şahinin de tedavisinin yapıldığını söyledi. Şahin’in ortopedik bir rahatsızlığı olmadığı ve kafesinde biraz istirahat edip gücünü topladıktan sonra yeniden doğaya salınacağını ifade etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 15 25
8. Rayo Vallecano 16 23
9. Osasuna 15 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4