Yabani yaralı hayvanlara sağlık şefkati

Burdur Gölü’ne düşen nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi altına alındı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 127 türde 1400 hayvana ev sahipliği yapıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü hayvan türü ve sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken yaralı ve hasta yaban hayvanlarının da bakım ve tedavisini gerçekleştiriyor.

Tedavi ve Bakımı Sürüyor

Burdur Gölü’ne düştükten sonra vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba, Doğa Koruma Milli Parklar Burdur Şubesi tarafından sağlık durumunun detaylı incelenmesi ve rehabilitasyonu için Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Tedavi altına alınan kara akbabanın Yunanistan’da halkalandığı belirlendi. Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Aygül Arsun, kanat açıklığı yaklaşık 2 metreyi bulan ve 6 kilo 800 gram ağırlığındaki kara akbabanın nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir tür olduğunu belirtti.

Zehirlenme Şüphesi

Aygül Arsun, “Burdur’da göle düşen kara akbaba vatandaşlar tarafından kurtarılarak, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teslim edilmiş. 30 Aralık tarihinde de kurum yetkilileri tarafından tedavi ve bakım kontrollerinin yapılması için bize getirildi. O günden bugüne kadar bakım, gözlem ve tedavisi devam ediyor. Zehirlenme şüphesiyle tedavisine başladık röntgenleri çekildi, kan alımı yapıldı" dedi.

Ekolojik Sistem İçin Önemli Tür

Bu türün ekosistem için çok önemli olduğunu belirten Arsun, “Çünkü leşleri yiyerek hastalık yapan patojenlerin insanlara ve yaban hayatına yayılmasını engelliyor. Kara akbabanın Akdeniz Üniversitesi tarafından da gerekli tahlilleri yapılacak. Bakım ve tedavisi sonrası tekrar doğaya salınacak” diye konuştu.

Şahin de Doğaya Dönecek

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Aygül Arsun, ayrıca avcılık, araç çarpması ya da yuvadan düşme gibi nedenlerle yaralanan bir şahinin de tedavisinin yapıldığını söyledi. Şahin’in ortopedik bir rahatsızlığı olmadığı ve kafesinde biraz istirahat edip gücünü topladıktan sonra yeniden doğaya salınacağını ifade etti.