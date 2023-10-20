Yabancı uyruklu öğrenciler Türk kültürünü tanıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), “Bayrağın Dilinden Türkçe” adlı projesi ile Türk tarihini, dilini, değerlerini ve kültürünü yabancı uyruklu öğrencilerine anlatıyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yabancı uyruklu öğrencilerinin Türk tarihini, dilini, değerlerini ve kültürünü daha iyi tanıyabilmeleri için hayata geçirdiği “Bayrağın Dilinden Türkçe” adlı projenin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Proje kapsamında DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Doktora Öğrencisi Koray Öz, Türk bayrağı, tarihi, alemi, nişanı ve diğer önem taşıyan simgeleri Türkçe ve farklı dillerde sunumlarıyla yabancı uyruklu öğrencilere anlatıyor. Türkiye’nin ilk ve tek bayrak müzesi olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’nde yıl boyunca sürecek ve öğrenciler için drama ile yapılandırılmış Türkçe derslerinin de verileceği etkinliklerle, bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğrencilerinin yüzde 10’una yakınının yabancı uyruklu olduğu DEÜ’de, 6 binin üstünde yabancı öğrenci öğrenim görüyor.

“ÜLKEMİZE İLGİLERİ ARTIYOR”

Geçtiğimiz ağustos ayında hayata geçirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizin milli ve manevi değerlerini yabancı uyruklu öğrencilerimize de anlatacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Türk Devletlerine, Türk Bayraklarına ve Türk kültürüne ait bilgilerin nesilden nesile aktarılabilmesi, öğrenmeyi zenginleştirmesi ve kalıcılığını artırması için DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ni bir eğitim ortamı olarak da kullanmaya karar verdiklerini açıklayan Rektör Hotar, “Yabancı uyruklu öğrencilerimiz bu projede bayrak, alem, nişan gibi kavramların Türkler için önemini kavrıyor ve burada Türkçeyi doğru kaynaklardan yaşayarak öğreniyorlar. Üstelik bu öğrenme sürecini, Türkiye’de ilk ve tek olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’nde gerçekleştiriyorlar. Tabi yalnızca Türkçe değil; aynı zamanda Türk Dünyası ve kültürü hakkında da bilgi sahibi oluyorlar. Bayrağımızın üzerinde bulunan sembollerin yalnızca adlarını değil anlamlarını da öğreniyorlar ve bu hikâyeyi öğrendikçe Türkçeye ve ülkemize ilgileri daha da artıyor” dedi.