Yabancı öğrencilerin Bursa çıkarması

AFS programı kapsamında 7 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen 30 yabancı öğrenci, Bursa'da 2 günlük kampa girdi.BURSA (İGFA) - Her sene 60 farklı ülkeden öğrencileri değişim programı kapsamında Türkiye'de ağırlayan AFS Türkiye, bu yıl İtalya, İspanya, Belçika, Almanya, Hong Kong, Şili ve Tayland'tan ülkemize gelen öğrencileri 2 gün boyunca Bursa'da misafir etti.

Türk kültürünü tanımaları amacıyla Bursa'da 2 gün boyunca oldukça keyifli zaman geçiren yabancı konuklar, şehre hayran kaldılar.

Yabancı öğrenciler, Türkiye'deki gönüllü ailelerin evlerinde misafir olup eğitimlerinin bir bölümünü Türkiye'de tamamlarken, onlar gibi AFS programında katılan Türk öğrenciler de dünyanın dört bir yanına giderek eğtiim alma imkanı buluyorlar.