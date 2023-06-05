Son Dakika

Yabancı öğrenciler hayran kaldı

YAŞAM 05.06.2023, 09:00
Yabancı öğrenciler hayran kaldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan öğrencilerin bilime yatkınlıklarını teşvik ederek proje bazlı düşünce kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan ‘Bilim Samsun’u Belçika, Romanya, İspanya ve Portekiz’den kente gelen 20 yabancı öğretmen ziyaret etti. Bilim Samsun’daki atölyeleri inceleyip, verilen eğitimle ilgili bilgi alan Avrupalı öğretmenler, hayran kaldı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün yanında yer alan, yaklaşık 24 bin metrekare alan üzerinde oluşturduğu Kent Park, içinde yaptığı ve geçen 28 Şubatta faaliyete geçen ‘Bilim Samsun’ gerek öğrenciler gerek öğretmenler tarafından büyük ilgi görüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında belirlenen okullardan gelen 6-14 yaş grubundaki öğrenciler haftanın 6 günü Dene-Yap, Tasarım, Girişimcilik, Astronomi Havacılık ve Uzay Bilimleri, Matematik, Doğa Bilimleri, Akıllı Tarım ve Teknoloji atölyelerinde eğitim görüyor. Öğrenciler burada tüm atölyelerde branşında uzman öğretmenlerden uygulamalı eğitim alıyor.

‘Bilim Samsun’ eğitim camiasının temsilcileri tarafından da yoğun ilgi görüyor. Son olarak Türkiye’nin de proje ortağı olduğu 'Living With Robots İn The Future' projesi kapsamında Belçika, Romanya, İspanya ve Portekiz’den Samsun’a gelen 20 yabancı öğretmen Bilim Samsun’u ziyaret etti. Merkezdeki 8 atölyeyi inceleyen yabancı öğretmenler, verilen eğitim ile ilgili bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden yabancı öğretmenler Bilim Samsun’a hayran kaldı.

‘AYDA 4 BİN ÖĞRENCİYE HİZMET VERİYOR’

Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Bilim Merkezleri Birim Sorumlusu Eyüp Elmas, Bilim Samsun’da ayda ortalama 4 bin öğrenciye hizmet verildiğini belirterek “Burada temel amacımız; çocuklarımıza burada bilimsel farkındalık, yatkınlık oluşturmak, yeteneklerini keşfetmek, ortaya çıkarmak, dikkat çekmek. İl içinden veya il dışından farklı proje, çalışma kapsamında Samsun’a gelen öğrenci, öğretmen, araştırmacı gruplarını veya farklı projelerle gelen insanları burada misafir ediyoruz. ERASMUS projesi kapsamında 4 ayrı ülkeden 20 tane öğretmen, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenleri tarafından koordine edilen bu proje kapsamında ziyaret ettiler. Kendilerini burada ağırlamaktan çok mutlu olduk” dedi.

‘İZLENİMLERİ İNANILMAZ OLUMLU’

Living with Robots İn The Future Projesi’nde görevli Ziya Esen Anaokulu Müdür Yardımcısı Emine Elver ise “Projemiz Living with Robots İn The Future (Robotlarla Geleceğin Erasmus’unda Yaşamak) çok güzel bir proje ve bu kapsamda ilimizde de birçok çalışma yaptık. Ortaklarımız olan Belçika, Romanya, İspanya ve Portekiz’den gelen öğretmenlerimizle ‘Bilim Samsun’a gelerek yapılan çalışmaları görmek istedik. Misafirlerimizin izlenimleri inanılmaz olumlu” diye konuştu.

‘MÜKEMMEL BİR EĞİTİM MERKEZİ’

Projenin Belçika Sorumlu olan öğretmen Olivier Maissin, ‘Bilim Samsun’da atölye çalışmalarını çok beğendiklerini, devletin bu tür eğitim çalışmalarını desteklemesinin çok güzel olduğunu belirterek ‘Bilim Samsun’un mükemmel bir eğitim merkezi olduğunu söyledi.

‘BAMBAŞKA UFUKLARA SAHİP OLACAKLAR’

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilim Samsun’un kent için çok önemli bir eğitim yatırımı olduğunu söyleyerek “Bilim Samsun TEKNOFEST Karadeniz’e ev sahipliği yapan şehrimizde bu büyük organizasyonun kalıcı izlerinden birisi. Kentimiz için çok önemli bir eğitim yatırımı. Müfredatı T3 Vakfı belirliyor biz belediye olarak işletiyoruz. Bu merkezlerle eğitime başlayan çocuklarımız ve gençlerimiz bambaşka ufuklara sahip olacak. Samsun’da 6-14 yaş arası buraya uğramayan çocuğumuz kalmayacak” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Fenerbahçe 35 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25