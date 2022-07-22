Yabancı gelinler Türkçe’yi Kocaeli'de öğreniyor

Evlilik yaparak Kocaeli’ne yerleşen yabancı gelinler veya iş nedeniyle ilimizde bulunan yabancılar Türkçe’yi en güzel şekilde KO-MEK’te öğreniyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yabancılara yönelik Türkçe dersleriyle, dünyaya dilimizi öğretmeye devam ediyor. KO-MEK her dönem olduğu gibi bu dönemde de, Kocaeli’nde yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancı gelinlerin ilgisiyle dolup taşıyor.

Ukraynalı, Rus, Cezayirli, Ekvatorlu, Filipinli, Suriyeli, Azerbaycanlı, Özbekistanlı ve Kazakistanlı kursiyerler Türkçe öğrenmek için KO-MEK’te eğitim almaya başladı. KO-MEK şimdiye kadar 3556 yabancı kursiyere ücretsiz şekilde Türkçe dersi vererek ilimize rahatça adapte olmalarını sağladı.

KO-MEK İLE RAHATÇA ÖĞRENDİLER

KO-MEK’in yabancılar için Türkçe branşı, dünyanın bir anlamda iki ucunu bir araya getirerek dilimizi öğretmeye başladı. Kimi Güney Asya ülkelerinden kimisi Orta Doğudan kimisi de doğu Avrupa ülkelerinden evlenerek ülkemize gelien yabancı gelinler, yeni bir kültür ve bilmedikleri dille karşılaşıyor. Kocaeli’deki yabancı gelinler Türkçe öğrenmek için KO-MEK’i tercih ediyor.

KO-MEK’te eğitim almanın kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade eden Cezayirli Nesibe Önlen, “7 yıldır İzmit’te yaşıyorum. İlk geldiğimde Türkçe hiç bilmiyordum ama KO-MEK sayesinde artık sokakta tanıştığım kişiler sen bizden daha iyi konuşuyorsun diyorlar. Burada her şey çok güzel iyi ki KO-MEK’i tanımışım” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Bir diğer kursiyer Ukraynalı Marina Bilgin ise konuşmasında, “Türkçe öğrenmek için KO-MEK’i tercih ettim. Buraya evlenerek geldim. KO-MEK çok kaliteli bir kurs buraya alışmamda ve dil öğrenmem de bana destek oldu” diyerek, yeni bir dil öğrenmenin sevincini paylaştı.

Yabancılar için Türkçe dersleri KO-MEK’in en fazla ilgi gören branşları arasında yer alıyor. Zira çok sayıda yabancı, evlilik ya da iş sebebiyle kentimizde ikamet ediyor. Yaşadıkları yere adaptasyon konusunda dil öğrenmenin önemini bilen yabancı vatandaşlar bu nedenle KO-MEK’i tercih ederek Türkçe öğreniyor. Bugüne kadar KO-MEK’in Rusya, Güney Afrika, Güney Kore ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelerek kentimizde yaşayan birçok yabancı kursiyeri oldu. Bu kursiyerler ücretsiz bir şekilde Türkçe öğrenerek, günlük yaşam kalitelerini yükseltti.