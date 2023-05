Yabancı eğitmenler 'Doğa'ya hayran kaldı

İzmit Belediyesi Doğa Eğitim Kampüsünde Erasmus projesi kapsamında Kardelen Anaokulu’na misafir olan yabancı eğitmenlere yönelik ekolojik okuma etkinliği düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Doğa Eğitim Kampüsü Eğitmenleri, “Protect your nature, nature is your future” başlıklı Erasmus projesi kapsamında Kardelen Anaokulu’na misafir olan, yabancı öğretmenler ile ekolojik okuma ve doğa eğitim kampüsü uygulamaları gerçekleştirdi.

Çayırköy ormanlık alanında gerçekleştirilen etkinlikte, alandaki ekolojik yapı ile ilgili bilgiler paylaşılırken, okul öncesi öğrencilere ekolojik bilgileri hikayeleştirme ve oyunlarla nasıl aktarıldığı örneklerle anlatıldı.

DOĞA SEVGİSİ ÇOCUKLARDA MERAK UYANDIRDI

İzmit Belediyesi Doğa Eğitim Kampüsü kapsamında programa katılan öğrencilere de doğa sevgisi aşılandı. Çocuklara yönelik yapılan eğitimlerde doğa sevgisi ile beraber doğayı koruma bilincinin nasıl geliştiği ve bununla ilgili yapılan gözlemler öğretmenlere aktarıldı. Etkinlikte çocuklarla yapılan uygulamalar eğitmenler tarafından gözlemlendi. Katılım sağlayan öğretmenler ve anaokulu öğrencileri İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesini de ziyaret etti. Yaşam bahçesini gezen misafirler uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.