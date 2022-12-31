Yabancı çift mutluluğa Antalya’da ‘Evet’ dedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılın son nikahında yabancı çiftin renkli nikah törenine ev sahipliği yaptı.ANTALYA (İGFA) - Üç yıl önce Moskova’da tanışan ve tatil için geldikleri Antalya’da nişanlanan İskoç asıllı David Alfred Johnston ve Rus vatandaşı Olesia Solomatina evlilik için yine Antalya’yı seçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran çift hayatlarının en özel anlarında unutulmaz bir nikah törenine imza attı. İskoç damat, düğün ve balo gibi törenlerde ailelerini temsilen giydikleri yöresel kıyafetleri ve yöresel müzik aletleri gayda çalarak Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’na girdi. Belediye çalışanları ve nikah şahitlerinin alkışları eşliğinde salona gelen çift, nikahlarını yöresel müzik ve danslarıyla renklendirdi. İskoç damat, gayda çalarak müstakbel eşine serenat yaptı.

Daha sonra nikah işlemlerine geçilirken Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Mustafa Pilavcu tarafından çiftin nikah akitleri gerçekleştirildi. Damat David Alfred Johnston ve Olesia Solomatina tercüman eşliğinde ‘Evet’ diyerek, evlendi. Nikah memuru, çiftin evlilik cüzdanını teslim etti. Daha sonra ise İskoç damat geline yüzük takarak, birlikte poz verdi. Nikah töreni sonrasında tebrikleri kabul eden çift hayatlarının en özel anlarına şahit eden Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve davetlilere teşekkür etti. Nikah memuru Pilavcu, yabancı çifte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tebriklerini ileterek, Türk geleneklerinde önemli bir yere sahip olan kahve ve fincan takımı hediye etti.

Çift şahitler ve belediye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirirken çok mutlu olduklarını söyledi. Tatil için geldikleri Antalya’da nişanlandıklarını söyleyen David Alfred Johnston, “Moskova’da tanıştık. Antalya’ya tatile geldiğimizde nişanlandık ve tekrardan Antalya’da evlenme kararı aldık. Pandemi koşulları nedeniyle bir süre burada kaldık. Antalya’yı çok seviyoruz. Kıyafetlerimiz ailelerimizin geleneklerine dayanıyor. Her ailenin kendi kıyafetinin rengi ve tarzı vardı. Renkler bizleri ifade eder. Eşim de ailenin bir üyesi oldu. Evlendiğimiz için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi çalışanları bizlere çok sıcak davrandı. İşlemlerimiz için çok yardımcı oldular. Sizlere ve herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Olesia Solomatina ise çok mutlu olduklarını ifade ederek “Antalya’da müzik, dans ve aşkı bulduk. Yeni yıl öncesinde evlenmeyi tercih ettik. Herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen yılın son nikahı yabancı bir çifte denk gelirken, 2022 yılında toplan bin 685 nikah işlemi gerçekleşirken 393’te yabancı çift evlilik için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni tercih etti.