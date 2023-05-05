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WWF Türkiye'den 'Doğamız Kazansın' çağrısı

YAŞAM 05.05.2023, 16:28
WWF Türkiye'den 'Doğamız Kazansın' çağrısı

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), daha güçlü, sağlıklı ve afetlere dirençli bir Türkiye için karar vericilerin atması gereken en acil ve öncelikli adımları sıraladığı bir çağrıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Yapılacak seçimlerin havanın, suyun ve toprağın da kaderini belirleyeceğini belirten WWF-Türkiye; daha güçlü, sağlıklı ve afetlere dirençli bir Türkiye için hayata geçirilmesi gereken en acil ve öncelikli 10 talebi şöyle sıraladı:

1. İklim kriziyle mücadele için sera gazı emisyonlarının bugünden itibaren 2030'a kadar en az %35 oranında azaltılması.

2. Orman alanlarında, maden, turizm, yapılaşma gibi amaç dışı alan tahsisine ve aşırı ağaç kesimine son verilmesi.

3. Kara, deniz ve tatlısu ekosistemlerinde, Korunan Alanlarımızın 2030'a kadar %30'a çıkarılması.

4. Tüm kıyılarımızda gırgır avcılığı için avlanma derinliğinin minimum 50 metreye çıkarılması ve balıkların göç yolu İstanbul Boğazı'nın 2025'e kadar gırgır balıkçılığına tamamen kapatılması.

5. Doğa ve insanın sağlığı, çiftçinin refahı için, 2030'a kadar tarım alanlarının en az yüzde 25'inde onarıcı tarım yapılması.

6. Kuraklık ve iklim krizi ile mücadele ile su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için Su Kanunu taslağının bir an önce yasalaşması.

7. 2030'a kadar doğaya karışan plastiğin sıfırlanması.

8. Doğanın ve çevrenin korunması ile ilgili yasal düzenlemelerin etkin uygulanması, denetimlerin sıkılaştırılarak ihlallere sıfır tolerans gösterilmesi.

9. Tüm süreçlerin, katılımcı, şeffaf, özellikle dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde yürütülmesi ve değişimden etkilenecek tüm kesimlerin mağduriyetlerini giderecek adil dönüşümün gözetilmesi.

10. Üretime yönelik tüm teşvik ve fonların; temiz üretimi, doğa dostu teknolojileri ve karbonsuzlaşmayı destekleyecek şekilde, kirleten yöntemlerden sürdürülebilir ve döngüsel üretime yönlendirilmesi.

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