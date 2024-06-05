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Vizyona girecek yeni filmler belli oldu

7 Haziran Cuma günü yeni filmler vizyona girmeye hazırlanıyor Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç , Gözcüler , 3 Gece Habis, Adak, Hit Man, Haikyu!! The Dumpster Battle, An ve Combat Wombat filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor

YAŞAM 05.06.2024, 15:11
Vizyona girecek yeni filmler belli oldu

7 Haziran Cuma günü yeni filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç , Gözcüler , 3. Gece Habis, Adak, Hit Man, Haikyu!! The Dumpster Battle, An ve Combat Wombat filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.İSTANBUL (İGFA) - Dramdan korkuya, gerilimden bilim kurguya ve animasyona kadar önemli yapımların vizyonda olacağı 7 Haziran Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç (Bad Boys: Ride or Die), Gözcüler (The Watchers), 3. Gece Habis, Adak, Hit Man, Haikyu!! The Dumpster Battle, An ve Combat Wombat filmlerinin içerisinde bulunduğu 7 Haziran Cuma haftasının vizyon programı ve detayları www.paribucineverse.com üzerinden takip edilebiliyor. 

7 Haziran Cuma günü vizyonunun öne çıkanları:

Haftanın aksiyon filmlerinden Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç (Bad Boys: Ride or Die), şimdiye kadar yaşadıkları en büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalan Mike ve Marcus’un hikayesini konu ediniyor. Yüzbaşı Howard haksız yere uyuşturucuyla ilgili suçlarla itham edilir. Bu durum üzerine Bad Boys onun adını temize çıkarmak için harekete geçer. Araştırmalarını ilerletip, gerçeğe adım adım yaklaşan Mike ve Marcus, bu sırada büyük bir iftira ile karşı karşıya kalır. Artık ikili başlarına ödül konulan kaçaklardır. Polis tarafından takip edilen, kartellerin hedefindeki Mike ve Marcus, davayı çözmek için kanunların dışında ve kendi kurallarına göre çalışmak zorundadır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ishana Shyamalan’ın üstlendiği Gözcüler (The Watchers), insanların gizemli yaratıklar tarafından evcil hayvan olarak tutulduğu Galway'in ücra ormanlarında geçen bir korku macerasına odaklanıyor. 28 yaşında bir sanatçı olan Mina, İrlanda'nın batısındaki geniş ve el değmemiş bir ormanda ilerlerken arabası bozulur. Kendisine sığınacak yer arayan Mina, gözetleme pencereli bir yer bulduğunda farkında olmadan kendisini büyük bir tehlikenin içerisine atar. Sığınağa giren Mina, her gece gizemli yaratıklar tarafından izlenen ve takip edilen üç yabancıyla birlikte kapana kısılır.

Haftanın korku filmlerinden 3. Gece Habis, kendisine cinlerin musallat olmasıyla hayatı kabusa dönen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Defne ve ailesi, yaşadıkları depremin ardından İstanbul’a yerleşirler. Onların taşınmasının ardından Defne için kabus dolu günler başlar. Defne, yaşadıklarından dolayı ailesinden de şüphelense de bunu kanıtlayacak hiçbir bilgiye sahip değildir. İlk iki geceyi korkuyla geçiren Defne, 3. gecenin sabahında üzerinde musallat olduğunu öğrenir. Habis cinleri 3. gece Defne için gelecektir. O gece Defne için artık cehennemdir.

Oliver Park yönetmenliğinde vizyona girecek Adak,  farkında olmadan bir iblisin serbest kalmasına neden olan bir adamın yaşadıklarını konu ediniyor. Eşi ile birlikte cenaze evi hizmetleri veren babasının yanına giden Arthur, borçlarından kurtulabilmek için gizlice evi ipotek ettirmeye çalışır. Hamile eşi Claire ve babası Saul’den her şeyi saklayan Arthur, ziyaretleri sırasında bedeninde kötü bir ruh saklanmış olan bir adamın defin işlemlerini yapmayı üstlenir. Ancak defin işlemleri sırasında Arthur, adamın bedeninde saklanan iblisin serbest kalmasına neden olur.  Kendilerini bir anda korkunç olayların içerisinde bulan aile, çok geçmeden iblisin asıl hedefinin bebekleri olduğunu fark ederler. 

Haftanın gerilim ve romantik komediyi birleştiren filmlerinden Hit Man, bir kadına yardım ederken uyması gereken kuralları hiçe sayan, tetikçi olarak gizli görev yapan bir polisin hikayesini konu ediniyor. New Orleans’ın en gözde kiralık katili olan Gary Johnson, aslında cinayet emrini veren kişileri mahkum etmek için yem görevi gören bir sivil polistir. Ancak çaresiz Madison, istismarcı kocasını öldürmek için karşısına oturduğunda profesyonelliğini bir kenara atar. Madison’a karşı bir şeyler hissetmeye başlayan Gary, sahte kimliğini benimseyerek bir suç makinesine dönüşür.

Popüler bir voleybol animesinden uyarlanan Haikyu!! The Dumpster Battle, voleybolda ustalaşmış iki rakibin birleşip diğer bir takıma karşı mücadelesini anlatıyor. Anime, bir takıma karşı mücadele vermek için güçlerini birleştiren, iki eski rakibin hikayesini konu ediniyor. Shoyo Hinata, idolü "Küçük Dev"i taklit etmek için Karasuno Lisesi voleybol takımına katılır. Ancak eski rakibi Tobio Kageyama ile takım kurmak zorundadır. İkisi birbirine zıt oyun tarzlarına rağmen güçlü bir silah haline gelirler. Şimdi onlar karşılarına çıkan zorlu rakiplerini yenip, uzun zamandır bekledikleri hesaplaşmayı kazanabilecekler midir?

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