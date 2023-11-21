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Veteriner hekimin isyanı: Hayvanları eşya gibi görmeyin!

YAŞAM 21.11.2023, 12:59
Veteriner hekimin isyanı: Hayvanları eşya gibi görmeyin!

Günümüzde hayvan sağlığı ve refahı, toplumun önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Bu bağlamda, veteriner hekimlerin rolü büyük bir önem taşıyor. Mesleğe dair birçok detayı anlatan deneyimli Veteriner Hekim Bayram Ali Çivlik, hayvanların birer cisim yahut eşya gibi görülmemeleri gerektiğinin altını çizdi.Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Herkes Duysun / SAKARYA (İGFA) - İnsanların son yıllarda hayvanlarla daha iç içe bir hayat yaşamaya başlamasının ardından veteriner hekimlere olan ilgi de ciddi oranda arttı.

Söz konusu meslek ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Veteriner Hekim Bayram Ali Çivlik, çocukluğundan itibaren hayvanlarla iç içe büyüdüğünü ve onlarla iletişim kurmayı sevdiğini belirtti. Bu sevgi ve ilgi, veteriner hekimliği alanında kariyer yapma kararını etkileyen temel faktörlerden biri olmuş.

Meslekte en çok sevdiği şeyin, hayvanlarla doğrudan etkileşimde bulunma ve onlara yardımcı olma şansı olduğunu dile getiren Çivlik, bu bağın kendisini motive ettiğini ancak, mesleğin en zorlayıcı yanının zaman olduğunu söylüyor.

Bir hayvan sahibi olmanın sorumlulukları konusunda öncelikle onların birer cisim veya eşya olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Çivlik, aslında onları kendi çocuklarımız gibi görmeli ve onlara da bu şekilde yaklaşmamız gerektiğini belirtti.

RUTİN KONTROLLER NEDEN ÖNEMLİ?

Rutin sağlık kontrollerinin evcil hayvanlar için neden önemli olduğu konusuna da değinen Çivlik, erken teşhisin hayvanın sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını ve bu kontrollerin hayvanların yaşam kalitesini artırdığını ifade etti.

Bir insan yılının hayvanlar için 7 yıla eşdeğer olduğunu hatırlatan Veteriner Hekim Bayram Ali Çivlik, “Bu nedenle 7 yaşındaki bir kedi veya köpek 50 yaşında bir insanda olduğu gibi hastalık riskleri taşımaktadır. Özellikle yaşı büyük evlatlarımızın rutin kontrolleri bu sebeple çok önemli.” şeklinde konuştu.

YANLIŞ BİLGİLER HAYVANLARIN SAĞLIĞINI RİSKE ATABİLİR

Hayvanlar üzerinde yaygın olarak yapılan yanlış anlaşılmalara da değinen Çivlik, özellikle belirli davranışlar ve semptomlar konusunda halk arasında yaygın olan yanlış bilgilerin, hayvanların sağlığını riske atabileceğini vurguladı.

Hayvan refahı ve koruma konusunda çocukların da hayvanlara karşı korkutulmadan, onlarla birlikte sevgi ve paylaşmayı öğreterek sağlanabileceğini belirten Çivlik, “Yerde yatan sokak köpeğine tekme atan o adam aslında bir kere dokunsa, onu sevse onun zararlı olmadığını ve sevgisinin karşılığını nasıl verdiğini görecek.” dedi.

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