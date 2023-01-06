Veteriner hekim adayları Bursa Osmangazi’de tecrübe kazanıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde aldıkları uygulamalı eğitimlerle mesleğe daha tecrübeli hazırlanma imkânı buluyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerini desteklemek amacıyla haftanın belli günlerinde uygulamalı eğitim hizmeti veriyor.

Barınağa gelen öğrenciler, yetkililerden ‘Uygulamalı Veteriner Hekimlik ve Tedavi Yöntemleri’ konusunda bilgiler alıyor.

Geleceğin veteriner adayları, eğitim sonunda kısırlaştırma operasyonu yapılan bir köpeğin ameliyatına katılma fırsatı da buldu. Veteriner hekimler eşliğinde gerçekleşen ameliyatı heyecanla takip eden öğrenciler, yetkililerden barınak hakkında bilgiler aldı.