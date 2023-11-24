Veteran BUSADER 100. yılı Fatih Erkoç'la kutladı

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarını tüm yıla yayan BUSADER Federasyonu, çatısı altında yer alan Veteran BUSADER’in organizasyonuyla görkemli bir baloya imza attı. Yapımı Hatay Samandağ'da süren BUSADER İlkokulu yararına gerçekleşen gecede sahneye çıkan Fatih Erkoç, konuklara eğlence dolu anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - BUSADER Federasyonu’nun en güçlü zincir halkalarından biri olan Veteran BUSADER, Cumhuriyetimizin 100. yılını Almira Otel’deki görkemli baloyla kutladı.

Federasyon kapsamında tüm yıla yayılan 100. yıl kutlamalarının en sonuncusu olan balo, Bursa iş ve sosyal yaşamının tanınmış isimlerinden büyük ilgi görürken, gecede sahne alan usta sanatçı Fatih Erkoç, şarkılarıyla unutulmaz saatlere imza attı.

Yapımı Hatay Samandağ'da süren BUSADER İlkokulu yararına gerçekleşen gecenin sunuculuğunu Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün üstlendi.

Balonun açılış konuşmasını yapan Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk, bu anlamlı geceye katkı sunan herkese teşekkür ederken, BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ise yapımı büyük bir hız ve özveriyle devam eden BUSADER İlkokulu’nu Aralık ayı ortasında tamamlamayı planladıklarını müjdeledi.

Baloya katkı sunan sponsorlara teşekkür plaketlerinin takdim edildiği gece, solist Ayça’nın sahne programıyla başladı.

Daha sonra sahneye çıkan Fatih Erkoç, konukları şarkılarıyla 90’lı yıllara götürdü. Kapanışı 10. Yıl Marşı ile yapan Fatih Erkoç, Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını ifade etti.