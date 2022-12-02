VETBÜS can dostların imdadına koşuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için tam teşekküllü olarak devreye aldığı VETBÜS, Aralık ayı programına 02 Aralık Cuma günü Savaştepe İlçesi’nden başlıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS Sokak hayvanlarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren VETBÜS, 2 Aralık Cuma günü Savaştepe İlçesi’nde can dostların sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi işlemleri gerçekleştirecek. Daha uzun süreli tedavi ihtiyacı olan sokak hayvanları da, Büyükşehir Belediyesi İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alınacak.

KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için 1 Mart’ta devreye aldığı mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS, bugüne kadar on binlerce sokak hayvanına müdahale etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Balıkesir’i karış karış gezerek hizmet veren VETBÜS, gittiği ilçelerde sokak hayvanlarını sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi kapsamlı sağlık taramasından geçiriyor. EKİPLER TETKİK VE TEDAVİ İÇİN HAZIR Tetkik ve tedavi için veteriner ekibin hazır bulunduğu, ayrıca Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine de staj imkanı sağlayan VETBÜS, en ücra köşedeki sokak hayvanlarına dahi tüm klinik imkânları sunarken sahipsiz hayvanların rehabilitesi ile bulaşıcı ve salgın hastalıkları önlemeyle de mücadele ediyor. Balıkesir’de turlayarak hizmet veren VETBÜS’e vatandaşlar da sokaktan sahiplendikleri hayvanlarını götürerek tedavi ettirebiliyor. VETBÜS ARALIK AYI PROGRAMI 02 Aralık Cuma günü Savaştepe İlçesi’ne yola çıkan olan VETBÜS; 05 Aralık Pazartesi saat 10.00-16.00 arası Kepsut İlçesi, 06 Aralık Salı saat 10.00-16.00 arası Dursunbey, 07 Aralık Çarşamba saat 10.00-16.00 arası Sındırgı, 08 Aralık Perşembe saat 10.00-16.00 arası Bigadiç, 09 Aralık Cuma saat 10.00-16.00 Balya, 12 Aralık Pazartesi saat 10.00-16.00 İvrindi, 13 Aralık Salı saat 10.00-16.00 Havran, 14 Aralık Çarşamba saat 10.00-16.00 Edremit, 15 Aralık Perşembe saat 10.00-16.00 Burhaniye, 16 Aralık Cuma saat 10.00-16.00 Gömeç, 19 Aralık Pazartesi saat 10.00-16.00 Ayvalık, 20 Aralık Salı saat 10.00-16.00 Susurluk, 21 Aralık Çarşamba saat 10.00-16.00 Manyas, 22 Aralık Perşembe saat 10.00-16.00 Gönen, 23 Aralık Cuma saat 10.00-16.00 Bandırma, 26 Aralık Pazartesi saat 10.00-16.00 Erdek, 27 Aralık Salı saat 10.00-16.00 Marmara Saraylar, 28 Aralık Çarşamba saat 10.00-16.00 Marmara Avşa, 29 Aralık Perşembe saat 10.00-16.00 Altıeylül Atatürk Parkı, 30 Aralık Cuma saat 10.00-16.00 Karesi Millet Bahçesi’nde Aralık ayı yolculuğunu sonlandıracak.