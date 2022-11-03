Vergi Müfettişleri Van’da kütüphane kurdu

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesi desteğiyle Van’ın Edremit ilçesindeki Gölkaşı Ortaokulu’na kütüphane kuruldu.İSTANBUL (İGFA) - Endülüs Okuma Projesi kapsamında VMD İstanbul Şubesi tarafından başlatılan ve vergi müfettişlerinin bağışlarıyla Van’da Gölkaşı Ortaokulu’na kütüphane kuruldu.

Van’da 6 yıl önce bir okulda başlayan Endülüs Okuma Projesi, 19 farklı kente yayılarak 20 bin öğrenciye ulaştı. Şu an 20 şehirde 200'ün üzerinde okulda kütüphane kurulması sağlanan proje ile 20 bin öğrenci aktif bir şekilde kitap okuyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan VMD İstanbul Şube Başkanı Bilal Yüksel, “Endülüs Okuma Projesi kapsamında vergi müfettişi üyelerimizin destekleriyle geleceğe yön vermek adına Van’da Gölkaşı Ortaokulu kütüphanesinin oluşturulmasına katkı sağladık. Vergi Müfettişleri Derneği yönetimi ve üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.