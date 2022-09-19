Ver 'mehter'i Sakarya!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en iyi mehteran takımlarından bir tanesi olan Kent Orkestrası her hafta gösterilere başladı. Ekip, Çark Caddesi'nde tam kadro gösteri yapan mehteran, 'Ölürüm Türkiye', 'Fetih Marşı', 'Çırpınırdın Karadeniz' performanslarıyla vatandaşlara gözyaşı, gurur ve coşkuyu bir arada yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da 20 kişilik mehteren takımı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla her Cuma farklı noktalarda gösteri yapma kararı aldı.

Yaz etkinliklerinin başladığı günden bu yana sayısı yüzbinleri bulan bir vatandaş grubu misafir edilirken, Başkan Ekrem Yüce, kent merkezinde farklı bir hava oluşturacak programın talimatını verdi.

Türkiye'nin en profesyonel ve başarılı mehteran takımlarından bir tanesi olan Büyükşehir Kent Orkestrası, bando ve mehteran gösterileri yapılması, halkla iç içe programlar gerçekleştirilmesi konusunda program oluşturdu.

Sakarya’nın sembol olan muhtelif noktalarında her hafta cuma günü saat 17.30'da program yapılması kararlaştırıldı.

Başlatılan etkinlik kapsamında bir hafta bando, bir hafta ise mehteran gösterisi yapılacağı belirtildi.

Etkinliğin ilk haftasında Çark Caddesi'nde vatandaş bir araya gelen orkestra köz, zil, nakkare, zurnazen, trompet, cevgen, sancak ve zırh görevlilerinden oluşan mehteranla unutulmaz bir performans ortaya koydu. Ölürüm Türkiyem, Fetih Marşı, Ceddin Deden, Çırpınırdın Karadeniz gibi parçaları etkileyici bir yorumla icra etti. Caddedeki bu etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar etkinlik sırasında gurur, gözyaşı ve coşku duygularını bir arada yaşadı.