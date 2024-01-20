Velilere psikolog uyarısı: Karne zekâ belgesi değildir!

Yarıyıl tatiline başlayan milyonlarca öğrenci ülke genelinde dün karne heyecanı yaşadı. Psikolog Hatice Sayılı, velileri uyararak karnenin başarı ya da başarısızlık olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ara tatilin başlamasıyla öğrenci ve velilere çeşitli önerilerde bulunan psikolog Hatice Sayılı, “Çocuklar düşük not alabiliyor. Düşük notlar geldiğinde aileler çocuklarına başarısızlık algısı yükleyebiliyor. Ama karneler başarı ya da başarısızlık algısı yaratacak şey değildir. Ya da zekâ belgesi de değildir. Karnede bakılması gereken şey; düzeltilmesi, iyileştirilmesi gereken noktaların neler olduğudur” dedi.

'KARNEDE BAKILMASI GEREKEN ŞEY, İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN NOKTALARIN NELER OLDUĞUDUR'

18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin yarıyıl tatili 19 Şubat’ta karnelerin verilmesiyle başladı. 2 Şubat’ta sona erecek olan ara tatilin nasıl geçirilmesi gerektiği ile ilgili öneriler sunan Mektebim Koleji Beykent Kampüsü Okul Psikoloğu Hatice Sayılı, “Yoğun bir dönemin sonuna geldik. Çocuklarımız bugün en özel, en güzel günlerindeler. Bizler de eğitimci olarak bugünleri onlarla paylaşıyoruz. Çok heyecanlılar, telaşlılar. Çocuklar düşük not alabiliyor. Düşük notlar geldiğinde aileler çocuklarına başarısızlık algısı yükleyebiliyor. Ama karneler başarı ya da başarısızlık algısı yaratacak şey değildir. Ya da zekâ belgesi de değildir. Karnede bakılması gereken şey; düzeltilmesi, iyileştirilmesi gereken noktaların neler olduğudur” açıklamasında bulundu.