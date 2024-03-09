Son Dakika

Vegan pazarı kabına sığmıyor

YAŞAM 09.03.2024, 12:49
Vegan pazarı kabına sığmıyor

Ajinomoto çağın şartlarını yakalama hedefi ile yeni talep ve trendlere uygun en sağlıklı üretimi yapma vizyonuyla hareket ederek vegan dünyasına da “merhaba” dedi: "Vegan pazarı 2035 yılına kadar dünya çapında 290 milyar dolara ulaşacak. Biz de tüm tüketicilerimize ulaşabilmek ve onları mutlu etmek için bu pazardaki payımızı yeni ürünlerimizle büyüteceğiz.”İSTANBUL (İGFA) - Son dönemlerde popüler olan vegan beslenme metoduna Kemal Kükrer de katıldı. 9 farklı ürününe vegan sertifikası alan Kemal Kükrer, önümüzdeki dönemlerde vegan ürünlerin üretimine daha fazla yatırım yapacaklarını açıkladı.

 Yıllardır sunduğu ürünleri lezzet klasiği olarak sofralara taşıyan Kemal Kükrer, sürekli yenilenerek tüketicilerine katma değerli ürünler sunmaya devam ediyor. Son olarak da vegan tüketime uygun olan ürünleri için Vegan Sertifikası alan marka, bu ikonu etiketlerine taşıyarak vegan beslenmeye özen gösteren tüketicilerine farklı seçenekler sunmaya başladı.

Kemal Kükrer Organik Elma Sirkesi, Organik Üzüm Sirkesi, Elma Sirkeleri, Üzüm Sirkeleri, Yudumluk Dört Hırsız Sirkesi, Yudumluk Sandaloz Sakızlı Elma Sirkesi, Yudumluk Elmalı Alıç Sirkesi, beyaz sirke ve Nar Ekşisi ürünleri için vegan sertifikası alan Kemal Kükrer’in bağlı bulunduğu Ajinomoto İstanbul konu hakkında şunları aktardı: “Markamız çağın şartlarını yakalama hedefi ile yeni talep ve trendlere uygun en sağlıklı üretimi yapma vizyonuyla hareket ederek vegan dünyasına da “merhaba” dedi. Hepimizin bildiği gibi vegan ve vejetaryen beslenme çeşidini uygulayan insan sayısı gün geçtikçe artıyor. Gerek hayvan haklarına duyarlılık gerekse de karbon ayak izinin azaltılması amacıyla tercih edilen vegan, yani bitkisel bazlı beslenme metodu, diğer yandan artan nüfusun beslenme ihtiyacına da alternatif olarak görülüyor. Haliyle gıda sektörü de tüketici taleplerinden yoğun bir şekilde etkilenen bir sektör olduğu için üretimini yükselen trendlere ve tercihlerin değişimine göre şekillendiriyor.” 

Bu değişimin Türkiye Vegan Birliği’nin V-Label Almanya Ofisi tarafından yapılan Proveg International raporunda açıkça ortaya konulduğunu belirten Ajinomoto İstanbul yetkilileri, rapora göre küresel bitki bazlı gıda sektörünün 2027 yılına kadar 74 milyar ABD dolarına ulaşacağının ve yıllık büyüme oranının yüzde 12 olacağının öngörüleceğini hatırlattı. Yetkililer, “Gelişmiş ülkelerin et, süt, peynir gibi hayvansal proteinlerin yerini alacak olan alternatif bitkisel bazlı proteinler için önemli yatırımlar yaptığı da yine raporda mevcut. Diğer yandan pazarın bu sayede 2035 yılına kadar dünya çapında 290 milyar dolara ulaşacağı da ifade ediliyor. Biz de daha fazla tüketicimize ulaşmak ve onları mutlu etmek adına bu pazarda varlığımızı güçlendirmeye, yeni ürünlerimizle pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi. 

VEGAN BESLENMEDE AMİNO ASİTLER ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

 Ajinomoto bitkisel kaynaklardan tam protein alımını sağlamak adına yüzde 10’undan fazlası doktora derecesine sahip olan bin 700’ün üzerinde bilim insanıyla 100 yılı aşkın süredir AR-GE çalışmaları sürdürüyor. 

Hayvansal ürünleri içermeyen beslenme metodu olan vegan beslenmede kişilerin protein ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli bitkisel kaynaklara yönelmeleri gerekir. Proteinler, vücut için temel yapı taşları olan amino asitlerden oluşur. Amino asitler, protein sentezi ve vücut fonksiyonları için kritik öneme sahiptir. Vegan beslenmede amino asitlerin neden önemli olduğuna dair bazı ana sebepler bulunur:

 Tam Protein Alımı: Hayvansal kaynaklı besinler genellikle "tam protein" içerir, yani vücut tarafından doğrudan kullanılabilen ve tüm esansiyel amino asitleri içeren proteinlerdir. Ancak, bitkisel kaynaklar genellikle tüm esansiyel amino asitleri düşük miktarlarda içerir veya sadece bazılarını içerir. Bu nedenle, çeşitli bitkisel kaynakları bir araya getirerek tam protein alımını sağlamak insan sağlığı için önem teşkil eder. Ajinomoto bitkisel kaynaklardan tam protein alımını sağlamak adına yüzde 10’undan fazlası doktora derecesine sahip olan 1700’ünüzerinde bilim insanıyla 100 yılı aşkın süredir AR-GE çalışmaları sürdürüyor. Vegan beslenmede amino asitlerin önemine yönelik çalışmalara eğilen Ajinomoto, veganların tam protein alımlarını sağlayabilmeleri adına amino asitleri kullanarak çeşitli malzeme ve yeni teknikler geliştiriyor. 

Esansiyel Amino Asitler: Vücut, bazı amino asitleri kendi başına üretemez ve bunları dışarıdan besinlerle almak zorundadır. Bu amino asitlere "esansiyel amino asitler" denir. Vegan beslenmede, bu esansiyel amino asitleri yeterli miktarda almak için farklı bitkisel kaynakları dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. 

Dokuların ve Organların İnşası: Amino asitler, vücutta hücrelerin, dokuların, kasların ve organların yapısını oluşturur. Bu nedenle, yeterli miktarda amino asit alımı, vücutta sağlıklı dokuların ve organların inşası için gereklidir.

Enzim ve Hormon Üretimi: Amino asitler, vücutta çeşitli enzimlerin ve hormonların üretilmesi için gereklidir. Bu biyokimyasal süreçler, vücut fonksiyonlarını düzenleyerek sağlıklı bir metabolizmayı destekler.

Bağışıklık Sistemi ve Genel Sağlık: Amino asitler, bağışıklık sistemi fonksiyonları, enerji üretimi ve diğer önemli vücut sistemlerinin işleyişi için kritik rol oynar. Yeterli miktarda amino asit alımı, genel sağlık ve iyilik halini destekler. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Boluspor 26 42
7. Bandırmaspor 25 40
8. Ahlatçı Çorum FK 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Barcelona 28 61
3. Girona 27 59
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9