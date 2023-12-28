Vatandaşlar 2023'ü puanladı!

2019 yılının son günlerinde dünyayı saran pandemi felaketinin ardından Türkiye ve dünyada birçok şey yolunda gitm emeye başladı. 2023 yılı ülkemiz ve vatandaşlarımız açısından zorlu bir yıl oldu. Peki vatandaşlar 2023 yılına kaç puan veriyorlar?Rüstem PEHLİVANLAR - Ahmet GÜNAY - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) -2019 yılının Aralık ayında dünyayı sarmaya başlayan pandemi, 2020 yılının Mart ayında Türkiye’ye sıçradı ve bu tarihten sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 2 yıl kadar süren pandemi tedbirleri sırasında ve sonrasında ne devletler ne de bu süreçte ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar normale dönemediler.

2022 yılının şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının da vatandaşları ekonomik ve psikolik olarak etkilediğini söyleyebiliriz.

Bütün bunların ardından 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen, 11 ili etkileyen, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve milyonlarca vatandaşımızın evlerini terk etmek zorunda kalmasına sebep olan depremler de Türkiye ekonomisine ağır bir darbe vururken vatandaşları da psikolojik olarak derinden sarstı.

Son olarak 7 Ekim’de başlayan Filistin-İsrail savaşı ve İsrail’in Filistinli sivillere yönelik vahşi katliamları tüm dünya kamuoyunda yankı uyandırdı.

Herkes Duysun ekibi son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşayan ve özellikle 2023 yılında deprem ve savaş gündemlerinin içinden çıkamayan vatandaşlara, 2023 yılına kaç puan verdiklerini sordu.

Vatandaşların 2023 yılına 10 üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması ise 4 puan. Türk vatandaşları 2023 yılına 4 puan veriyor. Yani vatandaşların birçoğu için 2023 yılı çok iyi geçmemiş.

Darısı 2024’ün başına…