Vatan Lojistik ailesi geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Vatan Lojistik ailesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelerek, geleneksel iftar yemeğini Hereke Marina Cafe Restaurant'ta gerçekleştirdi.Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Vatan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bölün, iftar organizasyonunda yaptığı konuşmada Vatan Lojistik ailesinin bir araya gelmesinin ve birlikte bu özel zamanı paylaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Bölün sözlerine şöyle devam etti, "Değerli Vatan Lojistik ailesi, Ramazan ayının feyzi ve bereketiyle bir araya gelmek, iftar sofralarını paylaşmak gerçekten bizim için büyük bir mutluluk. Bu özel akşamda hep birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bizler, birbirimize destek olduğumuz, güçlü bir aile olmanın hazzını yaşıyoruz. Başarılı çalışmalarımızın ve birlikte geçirdiğimiz zamanların bize kazandırdığı güçle, daha nice güzel anılar biriktireceğimize olan inancım tam. Hepinize katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. "dedi.

BAŞARILI PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

İftar yemeği sonrasında, Vatan Lojistik ailesinin başarılı personelleri ödüllendirildi. Performanslarıyla öne çıkan ve şirketin başarısına önemli katkı sağlayan çalışanlar, Mustafa Bölün tarafından takdir edildi. Yemeğe katılan personeller, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bölün'e teşekkür ederek, böylesine özel bir organizasyon için duydukları memnuniyeti dile getirdiler.