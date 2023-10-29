Vanlı kadınlar Filistin için dua etti

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan programda Filistin için dua edilip, İsrail tarafından yapılan zulüm kınandı.VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Filistin halkına yapılan zulmün durması için dua programı düzenledi.

Programda konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek İsrail tarafından yapılan saldırılarda çocuk, kadın ve yaşlıların hayatını kaybettiğini söyleyerek İsrail’in savaş suçu işlediğini ve bir an önce katliamları durdurmasını ifade etti.

Okunan Kuranı Kerim tilavetinin ardından Filistin halkı için dua edildi.