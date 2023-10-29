Son Dakika
Vanlı kadınlar Filistin için dua etti
YAŞAM 29.10.2023, 13:00
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan programda Filistin için dua edilip, İsrail tarafından yapılan zulüm kınandı.VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Filistin halkına yapılan zulmün durması için dua programı düzenledi.
Programda konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek İsrail tarafından yapılan saldırılarda çocuk, kadın ve yaşlıların hayatını kaybettiğini söyleyerek İsrail’in savaş suçu işlediğini ve bir an önce katliamları durdurmasını ifade etti.
Okunan Kuranı Kerim tilavetinin ardından Filistin halkı için dua edildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|10
|28
|2. Fenerbahçe
|9
|27
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Kasımpasa
|10
|18
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Beşiktaş
|9
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Karagümrük
|10
|10
|12. Alanyaspor
|10
|10
|13. Ankaragücü
|9
|9
|14. Antalyaspor
|9
|9
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|9
|9
|17. Başakşehir
|9
|8
|18. Pendikspor
|9
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Gençlerbirliği
|10
|18
|5. Bodrumspor
|10
|17
|6. Bandırmaspor
|9
|16
|7. Manisa FK
|10
|14
|8. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|9. Keçiörengücü
|10
|14
|10. Erzurumspor
|10
|13
|11. Sakaryaspor
|10
|12
|12. Boluspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|10
|10
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|9
|16. Altay
|10
|8
|17. Tuzlaspor
|10
|7
|18. Giresunspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|9
|16
|8. West Ham United
|10
|15
|9. M. United
|9
|15
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|9
|11
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|10
|8
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|9
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Barcelona
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Real Betis
|11
|15
|9. Valencia
|10
|14
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|14
|12. Getafe
|11
|12
|13. Sevilla
|10
|10
|14. Cadiz
|11
|10
|15. Mallorca
|11
|9
|16. Villarreal
|10
|9
|17. Deportivo Alaves
|10
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|11
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü