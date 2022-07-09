Vanlı çocuklara en güzel bayram hediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesindeki iki mahalleye kurduğu oyun grupları, çocuklara büyük bir mutluluk yaşattı.
VAN (İGFA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın Çaldıran ziyaretinde verdiği talimat üzerine harekete geçen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yukarı Yanıktaş ve Kılavuz mahallelerine çocuk oyun grubu kurdu.
Kuruluma başlamasının ilk anından itibaren oyun gruplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan mahalledeki çocuklar, ekiplerin oyun gruplarını kurmasını sabırsızlıkla bekledi. Kurulum tamamlandıktan sonra alanda gönüllerince eğlendiler.
Çocukların sevincine ortak olan mahalle sakinleri ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.
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