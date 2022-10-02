Van Kalesi'nde şenlik var! Gökyüzünde renkli görüntüler

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği organizasyonunda 1 Ekim Dünya Çocuk Gününde Van Kalesi eteklerinde uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinlikte binlerce çocuk, gökyüzündeki uçurtmalarıyla renkli görüntüler oluşturdu.VAN (İGFA) - Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Çocuk Gününde uçurtma şenliği etkinliği düzenledi. Van Valiliği ile birlikte organize edilen etkinlik Van Kalesi Hüsrev Paşa Camii yanında yapıldı. Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan’ında katıldığı etkinlikte binlerce çocuk, gökyüzündeki uçurtmalarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğin yapıldığı alana gelerek çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı bugün bu alana çocuklar mutlu olsun gülsün diye geldiklerini belirtti. Vali Ozan Balcı “Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte organize ettiği uçurtma etkinliğinde bir araya geldik. Buradaki temel gayemiz çocukları bir araya gelmek. Biz bu programı çocuklar gülsün diye yapıyoruz. Her yer cıvıl cıvıl çocuklarımız mutlu. Aileler içinde güzel bir gün oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah çocukların bedensel ruhsal gelişim için, devletimizin, milletimizin bütün imkânlarının, potansiyelini kullanacağız. Kullanmaya da devam ediyoruz. Buradaki nihai gayemiz çocuklarımızın mutluluğu, onların esenliği, sağlığı ve gülmeleridir. Bugünde bu amacımızı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Nice böyle güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle diyorum. Emeği geçenlere, çocuklarını getiren hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Tüm çocukların gözlerinden öpüyorum” dedi.

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Selin Aytekin ise "Festival çok güzel. Çocuklarımız için çok iyi bir gün oldu. Zaten Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yaz çocuklar için birçok etkinlik yapıldı. Bu etkinliği de biz çok beğendik. Van Büyükşehir Belediyesi’ne Sayın Valimize teşekkür ediyoruz” dedi.