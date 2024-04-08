Van'daki gençler "Girişimcilik Zirvesi"nde buluştu

Girişimci zihin yapısına sahip gençlerin ve çocukların yetişmesi amacıyla ilköğretimden yüksek öğretim düzeyine kadar farklı yaş grupları için eğitici ve deneyim odaklı programlar tasarlayan Genç Başarı Eğitim Vakfı, İzmir’in ardından bu kez de Van’da GençBizz Girişimcilik Zirvesi’ni düzenledi.VAN (İGFA) - GençBizz Girişimcilik Zirvesi; girişimci zihin yapısına sahip gençlerin ve çocukların yetişmesi amacıyla ilköğretimden yüksek öğretim düzeyine kadar farklı yaş grupları için eğitici ve deneyim odaklı programlar tasarlayan Genç Başarı Eğitim Vakfı önderliğinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversiresi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 250 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Zirve, Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evrim Bayam,Concentrix+Webhelp’ten Sürdürülebilirlik ve İyi Niyet Elçisi İnci Candemir, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri’nin açılış konuşması ile başladı.

Zirve kapsamında Think Human Vakfı tarafından desteklenen ve gençlerin istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirme odağıyla tasarlanmış ‘Geleceğim Projesi’ de gençlere tanıtıldı.

Zirve’nin ilk paneli olan ‘İnsan Kaynakları’ panelinde ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı’nınmoderatörlüğünde, ConcentrixWebhelp’ten Sürdürülebilirlik ve İyi Niyet Elçisi İnci Candemir, Öğrenme ve Gelişim Direktörü Burçin Bedir ve İç İletişim Müdürü Işıl Işık konuşmacı olarak yer aldı.

‘Girişimcilik’ paneli, Keyo Dijital Solutions Kurucu Ortağı ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Sözkesen’in moderatörlüğünde, Galakticos E-Spor Takım Başkanı ve Yatırımcı Mehmet Murat İsen, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve TOBB GGK Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ümit Can Sari ve Van Teknokent Genel Müdürü Öğr.GörYasemin Yetkin’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Zirve’nin son oturumda ise Genç Başarı Mezun Paneli, Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebimoderatörlüğündevakıf mezunları konuşmacı olarak yer aldı ve gençlerle önemli deneyimlerini paylaştılar.