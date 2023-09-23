Van'da Yamaç Paraşütü Şampiyonası heyecanı

Van Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ile Paramotor Şampiyonası yarışları antrenman uçuşlarıyla başladı.VAN (İGFA) - Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun ilimizde yaygınlaşması ve ilimizde bulunan uçuş yerlerinin tanıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nce 22 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ile Paramotor Şampiyonası Tuşba ilçesi Ayanıs Mahallesi’nde yapılan antrenman uçuşlarıyla start aldı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen paraşütçüler, Ayanıs Take off alanında Süphan Dağı ve Van Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yaparak şampiyonaya hazırlandı. Yarın başlayacak olan şampiyonada pilotlar 6’şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi şekilde iniş yapamaya çalışacak.

Van’ın yamaç paraşütü ve paramotor sporu için dünyadaki nadir alanlardan biri olduğunu söyleyen Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz “Federasyon olarak ilk kez paramotor Türkiye Şampiyonasını Van’da yapıyoruz. Bunun içinde Van’da olmaktan çok mutluyuz. Van hem yamaç hem de paramotor sporu için dünyada nadir görülen yamaçları var. Ve inanılmaz bir manzaraya sahip. Buna inanıyorum ki bu sporun Türkiye’de gelişmesinde Van’ın çok büyük emeği olacak. Bizlere ev sahipliği yapan Van halkına ve Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcıya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmaya İzmir’den katıldığını belirten Hande Günden ise “Van’a ilk kez geliyorum. Van’ı çok beğendim. Van Gölüne ve Süphan dağına karşı uçmak çok heyecanlı. İnşallah yarında yarışlarda güzel bir derece elde edip şampiyon olmak istiyorum” dedi.