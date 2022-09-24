Van'da gökyüzü uçurtmayla dolacak

Van Büyükşehir Belediyesi ile Valilik, 1 Ekim Dünya Çocuk Gününde uçurtma şenliği etkinliği düzenleyecek.VAN (İGFA) - Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Çocuk Gününde uçurtma şenliği etkinliği düzenleyecek.

Van Valiliği ile birlikte organize edilen ücretsiz etkinlik 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 12:00’da Van Kalesi Atatürk Kültür Parkı Konser alanında yapılacak. Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan’ında katılacağı etkinlikte çocuklara ücretsiz olarak uçurtma dağıtılacak.