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Van'da gökyüzü uçurtmayla dolacak

YAŞAM 24.09.2022, 19:00
Van'da gökyüzü uçurtmayla dolacak

Van Büyükşehir Belediyesi ile Valilik, 1 Ekim Dünya Çocuk Gününde uçurtma şenliği etkinliği düzenleyecek.VAN (İGFA) - Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Çocuk Gününde uçurtma şenliği etkinliği düzenleyecek.  

Van Valiliği ile birlikte organize edilen ücretsiz etkinlik 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 12:00’da Van Kalesi Atatürk Kültür Parkı Konser alanında yapılacak. Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan’ında katılacağı etkinlikte çocuklara ücretsiz olarak uçurtma dağıtılacak. 

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