Valilik ile TSYD Sivas'tan anlamlı iş birliği

Demir Grup Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 5’nci haftasında CFR 1907 Cluj takımını 3-0 yendiği karşılaşmayı izleyen uluslararası öğrenciler maça renk kattı.SİVAS (İGFA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fakültelerinde ve Cumhuriyet üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi’nde (TÖMER) eğitim gören 35 farklı ülkeden 150 öğrenci Sivas Valiliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'nin ortak çalışması ile Demir Grup Sivasspor - CFR Cluj karşılaşmasını izledi.

Ülkelerine yönelik milli giysiler içerisinde Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Şimşek, makamında öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, “Bugün Sivas için Sivasspor için önemli bir akşam. Takımımız Avrupa Konferans liginde bu akşam Cluj takımı ile karşı karşıya geliyor. Bizlerde inşallah akşam maçta sizlerle birlikte olacağız. Takımımızı destekleyeceğiz. İnşallah hep birlikte bu maça farklı bir renk, farklı bir atmosfer katacağız ve inşallah bu akşam sizlerin de destekleriyle bu maçı alacağız, galip geleceğiz. Biz her zaman diyoruz spor her şeyden önce barıştır, dostluktur, kardeşliktir. İnşallah bu birlikteliğimizde bu amaca hizmet edecek. Bu sayede dostluğumuz, kardeşliğimiz daha da artacak. Sivasspor’umuzun etrafında, sporun etrafında birleşeceğiz. Ben tekrar hoş geldiniz diyor, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’e teşekkür eden Afganistanlı bir öğrenci ise “Sayın Valimiz bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz ve sizi üniversitemize bekliyoruz. Böyle bir misafirperverlik gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Öğrenciler, makam ziyaretinin ardından yemekte bir araya geldi. Milli Giysiler içerisinde 4 Eylül Stadyumuna geen ve Sivasspor’u destekleyen öğrencilerin coşkusuna Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’te ortak oldu.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ise böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Sivas Valiliği ziyaretinde TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile TÖMER öğretim görevlileri de hazır bulundu.