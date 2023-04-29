Vali Evi özel eğitim merkezine dönüştürüldü
Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinde bulunan Vali Evi’ni özel bir proje ile engelli çocuklar için Özel Eğitim Uygulama Okulu’na dönüştürdü.VAN (İGFA) - Edremit ilçesinde Van Gölü sahiline sıfır konumda olan Vali Evi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun desteği ve Van Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın çabalarıyla 7 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe) olarak hizmete başladı. 4 bin 500 metrekarelik alan üzerinde kurulu kompleks, Ana Okulu ve İlkokul düzeyindeki özel gereksinimli çocuklara hitap ediyor.
Özel gereksinimli çocukların ihtiyaç duyabileceği tüm detaylar düşünülerek tasarlanan okulda, çok amaçlı özel eğitim sınıfları, özel aktivite sınıfları, bin 700 kitap kapasiteli kütüphane, idari bina ve mutfak gibi donatılar ile çocukların ailelerinin de vakit geçirebileceği alanlardan oluşuyor.
Yaş ve performans düzeyi uygun olan çocukların aileleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine (RAM) başvuruda bulunarak buraya kayıt yaptırabiliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
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|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
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|29
|23
|Takımlar
|O
|P
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|32
|69
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
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|34
|59
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
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|33
|52
|9. Keçiörengücü
|33
|50
|10. Bandırmaspor
|32
|50
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|33
|75
|2. M.City
|31
|73
|3. Newcastle
|32
|62
|4. M. United
|31
|60
|5. Tottenham
|33
|54
|6. Aston Villa
|33
|54
|7. Liverpool
|32
|53
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|32
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|32
|39
|13. Wolves
|34
|37
|14. Bournemouth
|33
|36
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|34
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|33
|28
|20. Southampton
|33
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|79
|2. Real Madrid
|32
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|63
|4. Real Sociedad
|32
|58
|5. Villarreal
|31
|50
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|31
|46
|8. Osasuna
|32
|44
|9. Rayo Vallecano
|32
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Sevilla
|31
|41
|12. Mallorca
|31
|40
|13. Celta Vigo
|31
|39
|14. Real Valladolid
|31
|35
|15. Almeria
|32
|33
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|31
|33
|17. Cadiz
|31
|32
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|31
|31
|19. Espanyol
|31
|28
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