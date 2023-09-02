Vali Çiçek Eyvan Sohbetleri'nde

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kayseri’nin zengin kültürünün konu edildiği “Eyvan Sohbetleri” programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde gerçekleştirilen programa, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğg.Haldun Taşhan, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri’nin bağrından çıkıp yüzlerce eserin altına imza atmış olan Mimar Sinan’ın Kayserili olmasından da ayrıca gurur duyduklarını belirten Vali Gökmen Çiçek, “ Bu tür programların önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bütün vatandaşlarımızı programlarımıza bekliyoruz” dedi.

Eyvan Sohbetleri, programına konuşmacı olarak katılan Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı, “Kayseri’den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü” başlıklı konu ile Mimar Sinan’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verdi.