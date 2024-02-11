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Vahap Seçer'den pazar yeri ziyareti

YAŞAM 11.02.2024, 09:45
Vahap Seçer'den pazar yeri ziyareti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde bulunan Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri’ni ziyaret etti. Pazar gezisi boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Seçer, hizmetlerine halkın desteğiyle hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.MERSİN (İGFA) - Ziyarette Başkan Seçer’e; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, CHP Akdeniz İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesime Teker Hazim, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen, Barış Mahallesi Muhtarı Metin İlkyaz, Bahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Dane, Kültür Mahallesi Muhtarı Ali Karadeniz ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Kiremithane halkından Seçer’e: “Yanınızdayız başkanım. Sizden çok memnunuz”

Pazar yerinin girişinde pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından ‘Hoş geldiniz Başkanım’ diye karşılanan Başkan Vahap Seçer, gezi boyunca 7’den 70’e tüm Kiremithane halkının sevgi gösterileriyle karşılaştı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafı ile sohbet eden Başkan Seçer, gelen talepleri de çalışma arkadaşlarına not aldırdı. Pazar esnafından alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Seçer, esnafa ‘Bereketli olsun’ dileğinde bulundu. Pazarda Başkan Seçer’e ‘Başkan Seçer, Mersin Seni Tek Geçer’, ‘Büyük Başkan Vahap Seçer’ ve ‘Memnuniyetle Dürüst Başkan’ yazılı dövizlerle sürpriz yapan çocuklar, Seçer’le bol bol sohbet edip fotoğraf çektirdi. 

Başkan Seçer’i görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten bir vatandaş, “Adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Tüm dualarımız sizinle” derken bir vatandaş ise “Yanınızdayız başkanım. Sizden çok memnunuz. Yine başkanımız siz olun istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

5 yıl sonra vatandaştan aynı konuşma: “Yıllar önce size ‘Kazanacaksınız’ demiştim. Yine söylüyorum, kazanacaksınız”

Başkan Seçer geldiğinde işlerinin açıldığını söyleyen Pazar esnafı da “Hep gelin başkanım. Siz gelince işlerimiz daha hayırlı oluyor” dedi. 2019’da adayken Demirtaş Mahallesi’ndeki ziyaretinde karşılaştığı bir vatandaş, “Yıllar önce size ‘Kazanacaksınız’ demiştim. Yine söylüyorum, kazanacaksınız başkanım. Arkanızdayız, yolunuz açık olsun. Biz sizden çok memnunuz, sizi çok seviyoruz. Yaptığınız hizmetler olsun, halkla konuşmanız olsun. Halkla iç içesiniz, gösteriş değil sizinki. Halkın içindesiniz” diyerek duygularını ifade ederken, Başkan Seçer de 5 yıl boyunca halkla birebir temasta olduklarını, halk için çalıştıklarını ve gelecek 5 yılda da aynı azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Seçer: “Vatandaşlarımızın yanındayız”

Ziyarette sadece Akdeniz ilçesinden değil, Gülnar, Silifke gibi kentin dört bir yanından vatandaşlarla karşılaşan Seçer, her birinden ilçelerine yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür duydu. Başkan Seçer’i gören vatandaşlar sık sık “Oyumuz sizinle. Seni istiyoruz” diyerek desteklerini gösterirken, Seçer de gösterilen ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seçer’i karşısında gören yaşlı bir kadın da kendisi için sık sık dua ettiğini söyleyerek, “Seni çok görmek istiyordum, iyi ki karşıma çıktın. Sağlıklı, huzurlu bir ömrün olsun. Engelim var, Büyükşehir’in ekipleri geliyor yardımıma. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum” diye konuştu. Başkan Seçer de ihtiyacı olan her vatandaşın her zaman yanında olduklarını belirterek iyi dilekleri için teşekkür etti.

Adıyaman’dan gelen bir vatandaş da, “Depremden geldim. Sen benim başkanımsın. İyi ki varsın. Adıyaman’a da geldin, bize yaptığın hizmetleri herkes biliyor. Teşekkür ederim” dedi. Ziyaret sonrası Barış Mahallesi Muhtarlığı’nı da ziyaret eden Seçer, burada mahalle muhtarları ile sohbet etti.

Başkan Seçer’in pazar ve ziyareti esnasında Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası ve çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.

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