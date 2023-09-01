Uzunköprü Gazetecilik Vefa Ödülleri 7 Eylül’de

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB ) Edirne Şubesi’nin bugüne kadar Enez, İpsala ve Keşan’da gerçekleştirdiği Gazetecilik-Vefa Ödülleri’nin dördüncüsü Uzunköprü’de gerçekleştirilecek.EDİRNE (İGFA) - TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda Uzunköprü Belediyesi-Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilecek ödül töreninin 2.Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali programında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Şube Başkanı Demir, ödül töreninde içlerinde merhum olanlar olmak üzere 27 Uzunköprülü gazeteciye ödül vereceklerini belirterek, "Merhum gazetecilerimizi bir kez daha rahmet ve mşnnetle anıyıoruz. Merhum olan arkadaşlarımızın ödüllerini yakınlarına takdim edeceğiz" dedi.

Demir, ödül töreninin 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de festival etkinlikleri içerisinde gerçekleşeceğini belirterek, bu konuda kendilerine destek veren Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan’a teşekkür ederek, festivalin başarılı geçmesini diledi.