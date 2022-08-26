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Uzun bir aradan sonra denizlere döndü
YAŞAM 26.08.2022, 10:47
Yaban TV programcısı ve Haber Koordinatörü usta gazeteci Ali Birerdinç, 3 yıl sonra tekrar denizlere döndü.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Yaban TV programcısı Ali Birerdinç’in hazırlayıp sunduğuı "Yat, Yelken ve Deniz" adlı programı ekranlara geri döndü.
Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü’nün (TAYK) düzenlediği 51.Deniz Kuvvetleri Yat Yarışı, tüm heyecanıyla Yaban TV’de.
İstanbul Boğazı Çengelköy’den start alan 30 yelkenli yatın, 390 millik yarışı Bodrum Turgut Reis’te sona erdi. Yarışta 4 Rus yatıda yelken bastı.
Ali Birerdinç’in 6 kamerayla takip ettiği yarış YABAN TV’de yayımlandı.
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