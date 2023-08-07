Üzüm üreticilerine sergi bezi desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda gerçekleştirdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. 20 dekar ve altı üretim yapan üzüm üreticilerine yüzde 100 hibeli olarak üzüm kurutma örtüsü desteği projesi kapsamında ilk dağıtım töreni Kırtık Şantiyesi’nde gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2023 yılı bütçesinden 122 milyon liralık payı üreticiye yönelik desteklere ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, üzüm üreticilerine yönelik bir desteği daha hayata geçirdi. 20 dekar ve altı üretim yapan 7500 üzüm üreticisine yüzde 100 hibeli üzüm kurutma örtüsünün dağıtımına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi’nde gerçekleştirilen ilk dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Metin Memiş, Ergün Aksoy, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, parti teşkilatları ve üreticiler katıldı.

Üzüm kurutma bezi dağıtım töreni, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap yaptı.

Özkasap, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, tüm Daire Başkanlarına ve ekipleri ile birlikte bugüne kadar Manisa’mıza kazandırdıkları tüm büyük projeler ile Kent Estetiğinden eğitim ve kültüre şehircilik ve şehircilik adına gerçekleştirdikleri tüm faaliyetler adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın vermiş oldukları desteklere bakarsak, modern kapalı devre sulama sistemleri, tohum destekleri, damızlık koç dağıtımı destekleri, arıcılık ve örtü altı tarım destekleri, üzüm ve zeytin üreticilerimize sepet, sergi bezi ve toplama örtüsü destekleri ve çok daha fazla konuda yapmış oldukları çalışmaları sadece yurtiçinde değil, yurt dışında da gıda arzı sağlayan kalkınmamızın temel taşlarından olan Manisa’mızın tarım potansiyeli ve üreticilerimiz adına da çok önemli buluyoruz. Bu yıl üzüm üreticilerimiz için sezonun bazı zorluklarını yaşadık. Bu sorunları da siz değerli üreticilerimiz çok iyi biliyorsunuz. İlk etapta gelen don, arkasından bölgesel olan kuvvetli yağmurlar, Temmuz ayında yaşadığımız aşırı sıcaklardan dolayı yaşadığımız verim kayıpları ve yüksek maliyetler dolayısıyla üreticilerimiz desteklenmesi gerekiyor. Bu yüzden tarım sigortalarına da çok önem vermemiz gerekiyor. TARSİM’in çalışmalarını mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda Manisa Ticaret Borsası olarak bizlerde Manisa Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalara dahil olarak projede belirlenmiş ve belirtilecek olan üreticilerimize dağıtım yapılacak sepet ve sergi bezi desteği teminine 150 bin lira destek veriyoruz. Bu vesileyle Sayın Başkanımıza, bugüne kadar katkılarından dolayı tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah ürünümüz bereketli, kazancımız bereketli olsun” diye konuştu.