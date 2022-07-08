Uzman psikolog Yelda Başaran: İkramlara'hayır' diyebilirsiniz

Sempatik sunucu, uzman psikolog Yelda Başaran, özellikle bayramdaki misafirperverliği 'yemek yeme pazarlığına' dönüşmemesi gerektiğine dikkati çekerek, sağlıklı, 'fit bayramlar' diledi.İSTANBUL (İGFA) - Ekranların sempatik sunucusu Uzman Psikolog ve Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran Artemis Yayınları etiketiyle okuyucusuyla buluşturduğu ‘’Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz?" adlı kitabıyla gündemdeki yerini koruyor.

’Vücudu güzelleştiren zihindir ‘’mottosuyla yazdığı kitabında bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara karşı yapılması gerekenler adlı özel bir bölüm ayıran Başaran; Türk adet ve görenekleri gereği bayramlarda ikramlara hayır denilemedi için farkında olmadan alınan kaloriler sebebiyle de 'kalori perverliğe' dönüştüğünü söyledi.

Bayram ziyaretlerimizde bizlere özel hazırlanmış bayram sofralarında kalorisi yüksek gıdalar karşısında ısrarcı ev sahiplerine karşı pembe yalanlarında mubah olduğunu belirten Uzman psikolog Yelda Başara, "Lütfen sağlıklı bir bayram geçirmek için sizlere sunulan ikramlar konusunda ‘’Hayır’’ deme cesaretini gösterin ki misafir perverliğiniz yemek yeme pazarlığına dönüşmesin" dedi.

"Unutmayın misafirlikler sevdiklerimizle hoşça vakit geçirdiğimiz sohbetlerin yapıldığı anları temsil eder, yeme içme pazarlığını değil" diyen Başaran, sloganın 'Bugün bayram kaloriyle dolmasın, insan olsun' diyerek sağlıklı ve fit bayramlar diledi.