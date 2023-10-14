Uzman personellerden Sevgi Evleri'ne ziyaret

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı, alanında uzman personeller, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Adana Valiliği Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret etti.ADANA (İGFA) - Dünyada kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, kız çocuklarının maruz kaldığı toplumsal eşitsizlik ile cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmek ve kız çocuklarının potansiyellerini en üst düzeye çıkarıp bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı, alanında uzman personeller tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Adana Valiliği Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu ziyaret edildi. Ziyaret ile birlikte 3-6, 7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı, drama, sandalye kapmaca gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, 13-18 yaş aralığındaki çocuklarla da psikososyal destek programı kapsamında oyun temelli eğlendirici aktiviteler (müzik, dans vb.) düzenlendi. Toplamda 150 çocuğun güzel bir gün geçirmesi sağlandı.