Uzman ekipler Hatay'a uğurlandı

Teknik personellerden oluşan 35 kişilik uzman ekip, depremin en ağır vurduğu illerden Hatay’a uğurlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 şehirde büyük yıkıma yol açarken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bölgeye olan uzman personel, araç, gereç ve ekipman desteği de sürüyor.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda bir araya gelen ekipleri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Kara, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Cem Serttaş deprem bölgesine uğurladı.

Giden ekipte şehir plancıları, mühendisler, iş makinası operatörleri, tekniker, teknisyenler başta olmak üzere arama kurtarma sırasında kullanılacak tam donanımlı ekipman, vinç ve araç gereçlerde yer alıyor.

ESKİ’den 22 uzman personel, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi’nden de 13 personel bölgede halen çalışma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Eskişehir’den Hatay’a ulaşan yardım TIR’larının ve yardımların koordinasyonu için de Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Serdar Ergen başkanlığında 5 araçlık uzman personelden oluşan yeni bir ekibi de Hatay’a gönderdi.