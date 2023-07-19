Uzayı Denizli'de Topuklu Yaylası'ndan keşfettiler

Denizli’nin Beyağaç ilçesinin Topuklu Yaylası’nda 13-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında uluslararası gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'deki etkinlik, Beyağaç Belediyesi, Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği, Beyağaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Pamukkale Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ethem Derman’ın katkılarıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe, 400'ü çocuk olmak üzere toplamda 1700 gökbilim sevdalısı katıldı.

“Uluslararası Beyağaç Topuklu Yaylası Gökyüzü Gözlem Etkinliği”ne katılanlar, farklı büyüklük ve tipte alana kurulan 6 teleskopla güneş lekelerini, gezegenleri ve derin uzay cisimlerini inceleme şansı elde ettiler.

Astrofotoğrafçılar tarafından etkinlik alanına kurulan yaklaşık 30 teleskopla da gece derin uzay cisimlerinin fotoğrafları çekildi.

Ayrıca üç günlük programda astronomi bilimi, ışık kirliliği ve ışık kirliliği ile mücadele, uluslararası karanlık gökyüzü parkları, astroturizm ve astrofotoğrafçılık konularında sunumlar yapıldı. Çocuklara yönelik de Topuklu Yaylası’na kurulan atölyelerde eğlenceli çalışmalar ve yarışmalar düzenlendi. Gönüllü ekiplerce alana kurulan çadır planetaryumda uzay konulu gösterimler yapıldı.

Topuklu Yaylası’nın "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı (International Dark SkyParks)" statüsü alabilmesi için iki yıldan bu yana çalışmalar yapan etkinlik düzenleme ekibi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları Komitesi’nin (International Dark SkyAssociation-IDA) bir üyesi olan MichealRYMER'ınetkinliğe katılımını ve alanda inceleme yapmasını sağladı.Rymer etkinliğe katılanlara bir sunum gerçekleştirerek sertifikalandırma süreci devam eden bu bölgenin karanlık gökyüzü parkı olmaya çok yakın olduğunu ve hem ilgili yetkililerin, hem de halkın desteğiyle bu statünün çok kısa bir sürede elde edilebileceğini söyledi.

Etkinliğe katılanlar çoğunlukla şehir merkezlerinde yaşadıklarını, bu nedenle gökyüzünü ve samanyolunu ilk defa burada gördüklerini belirtirken, etkinlik ile katılımcılar ışık kirliliği, astronomi bilimi ve astroturizmhakkında bilgi edinirken doğanın korunması anlamında farkındalık edindiler.