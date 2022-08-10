Uzaya ilk kebabı gönderen adam Milas'ta

Türkiye’nin hatta dünyanın tanıdığı 'uzaya ilk kebabı gönderen adam' Kaburgacı Yaşar olarak bilinen Yaşar Aydın Muğla'nın Milas ilçesini ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Hem tarihi zenginliği hem de masmavi denizleriyle adından sıkça söz ettiren Milas’a ünlü isimler adeta akın ediyor.

Tüm Türkiye’nin Kaburgacı Yaşar olarak tanıdığı dünyanın ise uzaya ilk kebabı gönderen adam olarak bildiği Yaşar Aydın bugün Milas’a gelen isimlerin arasına eklendi.

İki gündür Milas’ta olan ve ilçenin gözde mekanlarından Muhtar Çökertme’nin sahibi Faruk Satış ile birlikte birçok yemek yapan Aydın, bugün Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı başkanlık makamında ziyaret etti.

Kaburgacı Yaşar lakabıyla tanınan ve sosyal medyada rekor izlemelere ulaşan Yaşar Aydın, Milas’ı çok beğendiğini ve burada önemli işlere imza atmak istediğini belirtti.

Bu arada Muhtar Çökertme’nin sahibi Faruk Satış da Yaşar Aydın’ı burada ağırlamaktan memnun olduğunu ifade ederek, “Bu tüm dünyanın tanıdığı bir ismi, Yaşar abiyi Milas’ta misafir ettik. Birçok yemek yaptık, Yaşar abinin burada yapmak istediği şeyler var. İnşallah bu projeleri burada hayata geçiririz.” dedi.