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Uzay Yolcuları mezun oldu

YAŞAM 04.02.2023, 10:53
Uzay Yolcuları mezun oldu

Türkiye genelinden seçilen 100 üstün yetenekli öğrenci, katıldıkları ‘Türk Uzay Yolcuları Programı’ndan mezun oldu.İZMİR (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Uzay Kampı Türkiye iş birliği ile yürütülen ‘Türk Uzay Yolcuları Programı’na katılan 100 öğrenci ve onlara refakat eden 20 öğretmen düzenlenen mezuniyet töreninde sertifikalarını aldı. Uzay Kampı Türkiye’nin sağlamış olduğu bursla 29 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında verilen Türk Uzay Yolcuları Programı’nın eğitimlerine  Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı’nın ülke genelinden seçtiği üstün yetenekli 9-15 yaş grubundaki çocuklar  katıldı. Aralarında Adana,  Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Karabük ve Şırnak’ın da bulunduğu toplam 17 ilden programa dahil olan öğrenciler astronot simülasyonları, uzay mekiği uçuş görevi, teorik ve uygulamalı astronomi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun oldu. 

İzmir Vali Yardımcısı Dr. Fatih Kızıltoprak, Uzay Kampı Türkiye Eğitim Kerkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, gençlere ufuk açıcı yön kazandıran Uzay Kampı Türkiye’nin ülkemize faydalı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “ Uzayla ilgili çalışmalar teknolojinin her alanını ilgilendirmiş ve ülkelerin teknolojik üretim kapasitelerine katma değer kazandırmıştır. Dolayısıyla  buradaki çalışmaların ülkemizdeki gelişmelere katkısı çok büyük olacaktır” dedi.

TUA Başkanı Serdar Yıldırım: “İlk Türk Astronot Ekim Ayında Uzayda Olacak”

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Yıldırım da,  23 yıl önce merhum Kaya Tuncer’in vizyoner kişiliği ile kurulan Uzay Kampı Türkiye’nin ülkemizde  bulunmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. TUA’nın ve Milli Uzay Projesinin en önemli hedeflerinden biri olan gençlerde uzay konusunda farkındalığı arttırmak anlamında Türk Uzay Yolcuları Programı’nın bir ilk olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi. “ Milli Uzay Programı ile ilk kez bir Türk astronot bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız Ekim ayında Uluslararası Uzay Merkezi’nde olacak. Biri asil ve biri yedek olarak seçilen iki kişinin isimleri  bu ay Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. Hemen ABD’ye eğitime gidecekler. 5-6 ay eğitim aldıktan sonra Uzay İstasyonu’na giderek orada çalışmalar yapacak ilk astronotumuz dönünce de sizlerle buluşacak ve toplantılar yapacak. Sizlere deneyimleri anlatacak. Çok heyecanlı zamanlardayız. Uzayda olmazsak kaybederiz. Bu işin en başındaki kişi olarak söylüyorum; uzayda olmayan çok yakın zamanda köle olacak. Bize önemli görevler düşüyor. Bu çalışma bunun önemli bir başlangıcı oldu ”  diye konuştu. 

Şimdiye kadar dünyadan toplamda 600 kişinin uzaya gittiğini belirten Yıldırım, bu sayının çarpan etkisi ile artacağını, yeni uzay istasyonlarının kurulmaya başlayacağını belirterek, “ 2030 yılına kadar dünya yörüngesinden 5-6 tane uzay istasyonu olacak. Artık özel şirketler istasyon yapmaya başlıyor. Bu istasyonlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Gelecekte uzaya gidenler çoğalacak. Öncelikle ayda bir koloni kurulacak. Mesele çok ciddi ve önemli. Türkiye olarak ajansımızın en önemli hedeflerinden biri sizlere bu kapıları açmak. Gençlerin bu vizyonla yetişmesi lazım. Uzayda bizim de güçlü bir şekilde olmamız lazım.  Bu da sizlerin gayretleriyle olacak. Siz olacaksınız oralarda. Buradaki uzay yolcuları sözünün altında siz olacaksınız. Sizler çıkıp uzayda Türk bayrağı altında bilimsel çalışmalar yapacaksınız” diye konuştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Medet Ekşi, bu programın üstün yetenekli öğrencilerin uzay çalışmaları kapsamına bir altyapıya kavuşması, farkındalığın oluşturulması için düzenlendiğini belirterek, “ Öğrencilerimize kazandırılan bu yetkinliklerle yeni fikirlerin doğması; uzay matematik, teknoloji ve fen alanında öğrencilerimizin tüm dünya ölçeğinde projeler gerçekleştirmesi hedefleniyor. Bu programla bu hedefin ilk meyvesini almış oluyoruz” diye konuştu.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler de, Uzay Kampı Türkiye olarak eğitime yönelik bu tür işbirliklerini arttırmak istediklerini belirterek, “Sadece ülkemiz çocukları için değil, dünya çocukları için de uzay ve bilim merkezi haline gelmiş olan Uzay Kampı Türkiye, sahip olduğu gelişmiş olanaklar ve çağdaş eğitim yaklaşımıyla daha uzun yıllar tüm dünya çocuklarının ufkunu açarak, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi sürdürecektir. Bugün burada mezuniyet törenlerine katıldığımız sevgili öğrencilerimizin de gelecekte ülkemizin uzay alanındaki çalışmalarına katkı sunacak yetenekler olarak yetişeceğini umuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Türk Uzay Yolcuları Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sertifikalarını alırken, “Uçuş Görevi”, “Uzay Yarışması”, “Su Roketi” görevlerinde başarılı olan takımlara da başarı ödülleri verildi. 

“UZAYDA” EĞİTİM, BİLİM İNSANLARINDAN DERS

Program sıfır yerçekimi duvarı, dijital planetaryumda astronomi eğitimi, VR ile Ay yürüyüşü, Discovery Uzay Mekiği ile sanal uzay uçuşu gibi benzersiz etkinliklerden oluştu. Programa katılan öğrenciler aynı zamanda Prof. Dr. Serdar Evren’den (Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi) Güneş ve Güneş Sistemleri, Selman Demirkesen’den (Elektrik-Elektonik Mühendisi, Türkiye Uzay Ajansı Çalışanı) Türkiye Uzay Ajansı ve yürüttüğü çalışmalar, Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu’ndan (Genel Müdür, Deltav Uzay Teknolojileri A.Ş) Roket ve roket fırlatım sistemleri hakkında bilgilendirici sunum aldılar.

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