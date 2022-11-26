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Uzay mimarisinde yeni fikirler ödüllendirildi

YAŞAM 26.11.2022, 11:30
Uzay mimarisinde yeni fikirler ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi işbirliğinde hazırlanan ‘Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması’nda dereceye giren proje sahipleri, düzenlenen törenle ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, ‘uzay konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla’ Bursa Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) ile birlikte özel çalışmaya imza attı. Geleceğin mimarisi konusunda gençlerin fikirlerine açık olan, uzay mimarlığı ve dünya dışı şehircilik konularının ele alındığı ‘Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması’, gençlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Toplam 140 bin TL para ödüllü ve ‘Dış Gezegen Şehirciliği ve Uzay Mimarlığı’ konularının ele alındığı yarışmada, gelecek ufuklu vizyon, projelendirme ve milli teknoloji hamlesi sahalarında ortam, kaynak, yaşam ve araştırma alanı imkanları, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanına vizyoner düşünce ve ürün verilmesi amaçlandı. Üç farklı kategoride yapılan yarışmaya; ‘üniversite öğrencisi’ kategorisinde 19, ‘lise öğrencisi’ kategorisinde 9 ve ‘profesyonel kategoride’ 13 olmak üzere toplam 41 ekip katıldı.

GUHEM’de düzenlenen yarışmanın ödül törenine, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, BTSO Yönetim Kurulu üyesi Erol Kılıç ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız ile protokol üyeleri tarafından verildi.
‘Lise’ kategorisinde Kaya Topbaş ve Enes Pandül’ün projesi, Deniz Aydemir ve Tahir Ege Aydemir’in projesi, Melike Terzi, Beyza Kan, Mustafa Kemal Balta, Talha Şeker, Vehbi Fatih Akyar, Mehmet Gökhan Yıldırım ve Meryem Bahar Bulut’un projesi, Defne Kırtıloğlu, Arda Karatepe, Ömer Berke Yiğit, Zeynep Naz Terzi ve Ayşe Zeynep Onur’un projesi, Zeynep Naz Öztürk, Deniz Özçiçekçi, Duru Cansu Aralan, Ela Karabekiroğlu ve Hakan Arıkan’ın projesi, Afranur Beyaz Irgali ve Rümeysa Demir’in projesi, Zeynep Batı ve Çağlar Altınkaya’nın projesi ve Betül Çeven ile Melis Ceylan’ın projesi ödüle layık görüldü. Bu kategoride ayrıca Senanur Yıldız ve Kemal Bostan’ın projesi, teşvik ödülü almaya hak kazandı. 8 adet eşit başarı ödülü, toplam 40 bin lira ile ödüllendirildi.
‘Üniversite’ kategorisinde Şule Doğramacı, Müge Nur Çöpoğlu ve Elif Gülizar Akdoğan’nın projesi, Esra Genç, Büşra Yıldırım, Özkan Durman ve Şükrü Alper Süzer’in projesi, Süleyman Uluışık ve Emre Erdem’in projesi, Abdulkadir Orhan, Berkin Barış Yılmaz, Muhammet Küçük ve Mustafa Polat’ın projesi ve Bedirhan Burak Doğan, Ahsen Betül İlhan, Ceren Badem ile Ahmet Arda Baş’ın projesi ödüle değer görüldü. Bu kategoride Buse Akay, Elif Gül Demir, İsmail Özalp, Ozan Fatih Emül ve Şükrü Durak’ın projesi, teşvik ödülü almaya hak kazandı. 5 adet eşit başarı ödülü, toplam 50 bin lira ile ödüllendirildi.
‘Profesyonel kategoride ise Keremcan Yılmaz ve Erdem Batırbek’in projesi birinci, Furkan Erdem Sözeri, Çağatay Toprak, Alpcan Balcı ve Hazal Özkan’ın projesi ikinci, Levent Arıdağ ve Emrah Özçiçek’in projesi ile Günay Erdem, Serpil Öztekin Erdem ve Kerem Aydın’ın projesi mansiyon ödülüne layık görüldü. Mustafa Haki Eraslan, Ömer Özeren, Edibe Begüm Özeren ve Hilal Eraslan’ın çalışması, teşvik ödülüne değer görüldü. Bu kategoride birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve monsiyonlara da 10’ar bin TL para ödülü verildi.
 

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