Uzak Doğu mutfağı KO-MEK’te öğrenilir

Kocaeli’nde yetişkin eğitiminde bir marka olan KO-MEK, Uzak Doğu mutfağını öğrenmek isteyen vatandaşlar için sushi kursu açıyorKOCAELİ (İGFA) - Oldukça farklı lezzetleri bünyesinde bulunduran ve milyonlarca kişinin ilgisini çeken Uzak Doğu mutfağı artık KO-MEK’te. 369 farklı branşta eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) eğitim modülüne yeni bir branş daha ekleyerek bir ilki daha başardı.

Uzun zamandır vatandaşlar tarafından talep edilen Uzak Doğu mutfağı kursu isteği talebine kayıtsız kalmayan KO-MEK, sushi kursunun açılışı için tüm hazırlıkları tamamladı.

Hafta içi akşam saatlerinde verilecek olan Uzak Doğu Mutfağı Sushi Branşı kursu, Yahya Kaptan KO-MEK kurs merkezinde açılacak.

62 saatlik bir eğitimin planlandığı kurs alanında uzman eğitmen tarafından verilecek.

Farklı lezzetlerin tadıldığı özel bir kurs olan Uzak Doğu mutfağında kursiyerler kurs boyunca Japon, Çin ve Tayland mutfağını yakından inceleyerek öğrenme şansı yakalayacak.

Hem tatlı ürünler hem de ana yemeklerin yapılacağı eğitim boyunca kursiyerler farklı lezzetleri tadarak öğrenebilecekler. Uzak Doğu mutfağı kursunda özellikle popüler olan sushi yapımının yanı sıra birçok lezzet öğretilecek.