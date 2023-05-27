Uyuşturucu Adana'da masaya yatırıldı

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Buluşması’nda Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda, uyuşturucu bağımlılığından etkilenen, aile fertleri arasında uyuşturucu bağımlısı bulunan ve bizzat bağımlılık tedavisi görmüş Adanalılarla bir araya geldi.ADANA (İGFA) - Millet İttifakı’na mensup siyasilerin, belediye başkanlarının ve Adanalıların yoğun olarak katıldığı toplantının açılış konuşmasını, Millet Buluşması’na ev sahipliği yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı.

MADDE BAĞIMLILIĞI VE MÜLTECİ SORUNU EN ÖNEMLİ SORUNLARIMIZ

Türkiye’nin en büyük sorunlarının mülteci ve uyuşturucu bağımlılığının yaygınlaşması sorunları olduğunu söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “Adana uyuşturucu kullanımı açısından ülkede ilk sıralarda yer alıyor. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na uyuşturucu bağımlılığından etkilenen, aile fertleri arasında uyuşturucu bağımlısı bulunan ve bizzat uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görmüş insanlarımızla Adana’da buluştuğu için, uyuşturucu mağduru kardeşlerimiz adına kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Adana’nın mülteci sorununu derinden hisseden iller arasında da yer aldığını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Bir süre sonra mültecilerin yanında bizler misafir gibi olacağız. Bu konuya hassas olduğunuz ve mültecilerin ülkelerine insani yöntemlerle göndereceğiniz için de size çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ÜRKÜTÜCÜ

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Uyuşturucu ile ilgili yaptığımız araştırmalarda çok ürkütücü sonuçlara ulaştık. Adana’da uyuşturucu kullanan her iki kişiden biri uyuşturucuya çok rahat ulaşabildiğini söylüyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Kullanma yaşının da ne yazık ki çok düştüğünü ve 10 yaşının altında çocuklar arasında bile kullananlar olduğunu tespit ettik. Bu sorunun kökünün kazınması gerektiğini gören, birkaç torbacının yakalanmasıyla bu sorunun çözülemeyeceğini dile getiren, uyuşturucu baronlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz.”

Başkan Zeydan Karalar, uyuşturucu bağımlısı bir şahıs tarafından oğlu vurulan ve evlat acısı yaşayan bir hemşehrisinin başına gelenleri de anlattı ve gençlerin uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili çarpıcı örnekler verdi.

Başkan Zeydan Karalar’ın konuşmasının ardından eşi, çocuğu ya da bir yakını uyuşturucu bağımlısı olan ve buna dair yaşadıkları sorunları anlatan vatandaşlar, ibret alınacak yaşam hikayelerini aktardı.

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, madde bağımlılığı nedeniyle mağdur olan Adanalılara yönelik hayli etkili ve geleceğe dair katılımcıları umutlandıran, ayakta alkışlanan bir konuşma yaptı.