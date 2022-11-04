Üstü açık turizm otobüsü Sakarya'yı keşfe çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turizmde bir ilki daha hayata geçirdi. Turistlerin şehrin cennet mekânlarını yerinde deneyimleyeceği çift katlı üstü açık gezi otobüsü hizmete başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turizm alanında şehre değer katmak için her gün daha gayretli çalışmalar ortaya koyuyor.

Şehrin tanıtımı için ilklere imza atan ve yepyeni projelerle kamuoyunun karşısına çıkan Büyükşehir, yine bir ilki hayata geçirdi. Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla bir süre önce satın alınan çift katlı üstü açık otobüs, hummalı bir çalışmanın sonunda Sakarya'nın turistik gezi otobüsü olarak hazırlandı.

İç ve dış dizaynı gezi turları için özel olarak hazırlanan Büyükşehir Turistik Gezi Otobüsü'nün dışı ise 'Bisiklet Şehri Sakarya' ve 'Sakarya Bir Başka' kaplamalarıyla süslendi. Sakarya'da ilk çift katlı turistik gezi otobüsü, açılış için meydana geldi. Sakarya Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara ve şehir protokolüne tanıtılan projenin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılış programına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ekrem Yüce, şehrin tanıtımı için bir fikirle başlayan projenin hikâyesini baştan sona anlattı. Yüce, projenin şehri tanımak isteyen öğrenci ve turistler için fırsat olduğunu ifade etti. Otobüsün yakında 16 ilçenin tamamı için hazırlanacak turistik gezi turlarına başlayacağı belirtildi.

"HEDEFİMİZ SAKARYA'YI DÜNYA MARKASI YAPMAK"

Şehrin tanıtımı için gündüz-gece demeden çalıştıklarını kaydeden Başkan Yüce, "Dört koldan şehrimizi dünya markası yapmak adına durmak bilmeden çalışıyoruz. Sakarya'yı görmek mi istiyorsunuz? İşte sizin aracınız. Mevlam bizlere çok güzel bir şehir vermiş. Bu topraklar birer cennet. Taşı, toprağı, suyu, havası muhteşem güzelliklere sahip. Sakarya’mız da bu güzelliklerin bir arada bulunduğu muazzam bir sergi adeta. Sahip olduğumuz coğrafi avantajlar, doğal güzellikler ve kültürel zenginliklerimizle dünyanın en önemli şehirlerinden birisiyiz" dedi.

Yüce, vatandaşların bu otobüsle şehrin her noktasını yeniden keşfedeceklerini ifade ederek, turların en kısa sürede başlayacağını söyledi.

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise hizmet için Başkan Yüce'ye teşekkür etti.

Törenin ardından otobüs, ilk turunu yaptı. Başkan Ekrem Yüce, protokolü davet ettiği otobüsle şehir turuna çıktı.

Aracın üzeri açık bölümünden vatandaşları selamlayan Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte keyifli kısa bir tur yaptı. Otobüs ilk turunda vatandaşların oldukça ilgisini çekti.