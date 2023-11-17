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Usta televizyoncu entübe edilmişti... Metin Uca vefat etti

YAŞAM 17.11.2023, 09:52
Usta televizyoncu entübe edilmişti... Metin Uca vefat etti

Usta televizyoncu, sunucu ve yazar Metin Uca, Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasından iki hafta sonra yaşamını yitirdi. 62 yaşındaki Uca'nın vefatı sonrasında ünlü isimler sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajları yayımlamaya başladı.İSTANBUL (İGFA)  - Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan Uca’nın tedavisi yoğun bakımda sürüyordu. Dün yeniden ameliyata alındığı ve sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildiği öğrenilirken, gece ise hayatını kaybettiğini açıklandı.

Usta televizyoncunun vefatı sanat camiası başta olmak üzere bir çok kesimi ve sevenleri yasa boğdu.

Sosyal medya hesaplarından Metin Uca için taziye mesajları yayımlandı.

https://twitter.com/losev1998/status/1725387787115843917

GANİ MÜJDE: Canım arkadaşım, heyecanını hiç kaybetmeyen bir çocuk, cesur bir bilge, çevresine ışık saçan bir dosttun. Seni artık güzel hatıralarınla anacağız. Yaşadığın her saniyeye anlam katarak yaşadığın ve yaşattığın için teşekkürler.

SABA TÜMER: Ah ah ah çok ama çok üzüldüm… Mekanı cennet olsun.

AYŞEGÜL ALDİNÇ: Çok üzgünüm Metin'cim. Çok erken gittin. Söyleyecek söz bulamıyorum...

https://twitter.com/yesimsalkim/status/1725326068351926770

METİN UCA KİMDİR?

Babası Hakkârili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir. Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde etkin olarak siyasetle uğraştı.1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyordu.[kaynak belirtilmeli] 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma, 9 sene yayımlandı ve 740 bölüm sürdü. 3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul havalimanında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alınmıştı.

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