Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda...

Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.İSTANBUL (İGFA) - Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini, geçen cumartesi günü kaybetti.

Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Uğur için önce AKM'de saat 11:00'de bir tören düzenlenecek. Ardından Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.