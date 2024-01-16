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Usta şair İzmit'te şiirleriyle anıldı

YAŞAM 16.01.2024, 12:00
Usta şair İzmit'te şiirleriyle anıldı

İzmit Belediyesi usta şair Nazım Hikmet’i 122’inci doğum gününde şiirleriyle andı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında usta şair Nazım Hikmet Ran’ı 122. doğum gününde şiirleriyle andı. Programda ayrıca Cumhuriyetin 100 Yılı kapsamında düzenlenen Ulusal Şiir Yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesinin Cumhuriyet Parkında bulunan Sanat Galerisinde gerçekleştirilen programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Dilek Yalçın, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir ve çok sayıda sanatsever katıldı. Program kapsamında protokol konuşmalarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi sonrasında da Nazım Hikmet’in şiirleri okundu.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Maalesef acı günler yaşıyoruz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Umarım bunlar son olur. Nazım Hikmet 61 yıl yaşamış ve 61 yıla birçok şeyi sığdırmış. Nazım Hikmet çok da eziyet çekmiş, vatan özlemi içerisinde yaşamını kaybetmiş.  KYÖD ve Aydili Sanat Derneği İş birliği ile ‘İzmit Unutmaz’ diyerek büyük şairimiz mavi gözlü devimiz Nazım Hikmet Ran’ın 122’inci doğum gününü anmak ve Cumhuriyetimizin 100’üncü Yıl Şiir Yarışması Ödül Töreni için buradayız.

“KAZANAN YARIŞMACILARI TEBRİK EDİYORUM”

Nazım Hikmet’i ifade etmek için kelimeler yetmez. O sadece Türkiye’nin değil, dünyanın saygı duyduğu eserleriyle yüz yıllar boyunca yaşayacaktır. Onun şiirleri insanlık, özgürlük ve barış idealleriyle dolu. Bu değerler bugünün dünyasında her zamankinden daha fazla anlam ifade ediyor. Bu zor zamanlarda Nazım Hikmet’in eserleri bize ve değerlerin sadece kelimelerden ibaret olmadığı, insan ruhunun derinliklerinden yükselen ve yaşamı anlamlandıran temel ilkeler olduğunu hatırlatıyor. Bugün aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla yapılan şiir yarışmasının ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.  

ŞİİR YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN İSİMLER

Birincilik Ödülü: Yaşar Bayar İkincilik Ödülü: Hakan Cucunel Üçüncülük Ödülü: Ulaş Can Çakan
Mansiyonlar: Nisa Nur İncelerli, Nevzat Bayramoğlu

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