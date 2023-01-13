Usta eller Kocaeli'de bu fuarda buluştu

Kocaeli'de sektör temsilcileri, kuaförler ve vatandaşları bir araya getiren Usta Eller Buluşuyor Mesleki Eğitim-Kozmetik Ürün ve Ekipman Fuarı yoğun ilgi gördüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ve ilgili meslek odalarının katkılarıyla düzenlenen Usta Eller Buluşuyor Mesleki Eğitim-Kozmetik Ürün ve Ekipman Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Fuarda, berber ve kuaförlere saç kesimi, türban, topuz, makyaj, renklendirme ve cilt bakımı tekniklerinde uzmanlar tarafından eğitim verildi. Fuar sektör temsilcileri, kuaförler ve berberler ile vatandaşların bir araya getirmesiyle yoğun ilgi gördü.

Sektörel farkındalığın oluşmasının amaçlandığı fuarda kuaförler, berberler, güzellik merkezi çalışanları ve ilgili mesleklerde çalışanlara alanında uzman tarafından eğitim verildi. Berber ve kuaförlere saç kesimi, türban, topuz, makyaj, renklendirme ve cilt bakımı teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar eğitimler sırasında sorular sorarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

ESNAFA HEDİYELER VERİLDİ

Fuara katılan esnafa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından katılım sertifikası ve iş yerlerinde kullanabilecekleri malzemeler hediye edildi. Kocaeli Kongre Merkezi fuaye alanında kozmetik ürün ve ekipman fuarı yapılırken burada stant açan firmalar, esnaflara çekilişle hediyeler verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen fuar, Kocaeli Berberler Odası, Kocaeli Kuaförler Odası, Gebze Berberler ve Kuaförler Odası, Gölcük Berberler ve Kuaförler Odası, Karma Odalar, İl Ticaret Müdürlüğü, Marka, KOSGEB ve İSKUR ortaklığında yapıldı.