Üsküdar'da Madrigal rüzgarı esecek

Alternatif rock müziğinin yükselen gruplarından Madrigal, 10 Ocak Salı günü, saat 20:30’da, Çavuşdere Spor Sarayı’nda düzenlenecek konserde sahne alacak. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Üsküdar Belediyesi, kültür- sanat dünyasının en sevilen isimlerini İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. Alternatif rock müziğinin yükselen gruplarından Madrigal, 10 Ocak Salı günü, saat 20:30’da, Çavuşdere Spor Sarayı’nda düzenlenecek konserde sahne alacak.

“İçimizden gelen müziği yaptık, herkes kendinden bir şeyler buldu” mottosuyla yoluna devam eden, "Seni Dert Etmeler" ile hayran kitlesini sağlamlaştıran ve ardından "Dip", "Ne Zamandır Sendeyim" ve "Bambaşka" şarkılarıyla büyük ilgi gören Madrigal, sevenleriyle birlikte unutulmaz bir konsere imza atacak.

Konserde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de boy gösterecek.