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Üsküdar'da kentsel dönüşüm coşkusu

YAŞAM 11.05.2023, 12:12
Üsküdar'da kentsel dönüşüm coşkusu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Murat Kurum, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi sakinleriyle Yavuz Selim Parkı'nda buluştu.İSTANBUL (İGFA) -  İstanbul'a kazandırdıkları eserleri asla yeterli görmediklerini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da "1,5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü" ve "Yarısı Bizden Yarısı Devletten" kampanyalarını anlatarak tüm riskli yapıları dönüştürdüklerini belirtti. Vatandaşları dönüşüm kampanyalarına katılmaya davet eden Kurum, bugün itibarıyla İstanbul'da tam 640 bin bağımsız bölüm için başvuru olduğunu aktardı.

KURUM: "VATANDAŞLARIMIZIN İMAR VE TAPU SORUNLARINI ÇÖZDÜK "

Üsküdar'da verilen hizmetleri anlatan Murat Kurum şöyle devam etti:

"2016 yılında Üsküdar'ımızın 16 Boğaz mahallesini kapsayan alanda imar planı tadilatlarını yaptık. Vatandaşlarımızın imar ve tapu sorunlarını çözdük. Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan mülkiyet problemlerini çözdük. Vatandaşlarımıza tapularını teslim ettik. Şu an kentsel dönüşümün hızını kesen hisseli parsel sorununu da çözüyoruz. Çok hissedarlı, büyük yüz ölçümüne sahip parselleri küçültüyoruz. Bu kapsamda 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil ettiğimiz Raskent ve Kayıkent Yapı Kooperatiflerini de dönüştürüyoruz. Mehmet Akif'ten Ferah'a, Cumhuriyet'ten Kirazlıtepe'ye, Sultantepe'den Beylerbeyi'ne kadar Üsküdar'ımızın tüm mahallelerine hizmet ettik, eser verdik. Sizlerin dualarını aldık, desteklerini aldık. Üsküdar'ımızda, Çamlıca Camisi çevresinde Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde TOKİ'mizle 3 etapta kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Sosyal donatılarıyla beraber tam 1873 güvenli, afetlere karşı dirençli konut inşa ediyoruz."

Bakan Kurum, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Emlak Konut ile 2 etapta 1122 yeni konut ile 37 iş yeri inşa ettiklerini, Bulgurlu Altınköy'de de kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini söyledi.  Libadiye'ye yarı olimpik havuz, kapalı otopark ve pazar yeri kazandırdıklarını anlatan Kurum, "Validebağ Korumuzu doğal yapısını koruyarak millet bahçesi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kandilli ve Çengelköy’ümüze bir çocuk köyü ve millet bahçesi yapıyoruz. Biz Üsküdarlı kardeşlerimize söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz. Üsküdar'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. En güzel yatırımları yapacağız. “ diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, kentsel dönüşüm ve imar sorunlarını çözmeyi hiçbir zaman gündemlerinden düşürmediklerini söyledi.

 Buluşma öncesi sahne alan sanatçı Uğur Işılak seçim şarkılarını seslendirdi.

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