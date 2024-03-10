Üsküdar Çocuk Köyü ilk iftara hazırlanıyor

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu Mahallesi'nde yapılan dünyada eşi benzeri olmayan Üsküdar Çocuk Köyü’nün ilk kahvaltısı binlerce çocukla birlikte gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Herkesin ücretsiz yararlanabildiği Çocuk Köyü, Üsküdar'da çocukların doğal hayatı tanıyarak, şehrin göbeğinde köy hayatını yaşaması ve büyümelerine olanak sağlayan bir alan olarak tasarlandı.

Başta Üsküdar olmak üzere İstanbul’un her yerinden binlerce çocuğun aileleriyle birlikte çocuk köyüne geldiklerini söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ‘’çocuklarımız mutluysa biz de mutluyuz’’ dedi.

Ramazan dolayısıyla yarın bu köyde, bu meydanda çok özel etkinliğin olacağını belirten Başkan Türkmen, "İlk defa oruç tutan çocuklarımız, ilk defa. Ve tabii ki aileleri köyümüzle bu köy meydanında ilk orucumuzu burada açacağız. İftar yapacağız burada. Şimdi ona hazırlanıyoruz" dedi.

Bu arada Üsküdar Çocuk Köyü’ne gelen binlerce çocuk ücretsiz olarak at binme deneyimi yaşadı. Ata binmek isteyen çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu.

Çocuklar inekler, koyunlar ve kuzularla hafta sonu güneşinin tadını çıkardı. Gün içinde çocuklar; eğlenerek öğrenecek, doğayı ve çevreyi deneyimleyerek daha yakından tanıma şansı yakaladılar.

Köy restoranında köy yemeklerinin ve taze pişmiş köy ekmeğinin ikram edildiği, köy çarşısında dükkanların bulunduğu, köy kahvehanesinde çay kahve eşliğinde söyleşilerin olduğu bir köy meydanı yer alıyor.

Çocuklar atölyelerde ayrıca çanak çömlek yapımından ekmek yapımına birçok faaliyete katılma imkanı buldular. Su değirmeni de çocukların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Üsküdar Çocuk Köyü’nde özel olarak inşa edilen su değirmeninde çocuklar buğdayın una dönüşümünü gözlemleme fırsatı yakaladılar. Çocuklar gölet etrafında etkinliklerin yapıldığı çayırlıklarda gün boyu oynamanın keyfini yaşadılar.